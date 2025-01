Así reaccionó Camilo al enterarse que murió Corina, una pequeña seguidora suya

Camilo Echeverry se convirtió en tema de conversación de redes sociales por cuenta del homenaje que rindió en memoria de Corina, una niña española que seguía su música y falleció debido a los serios problemas de salud que padecía.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se habla sobre la fanática del cantante, pues ya habían tenido contacto en el pasado. La historia conmovió a los seguidores del colombiano.

El gesto de Camilo con la familia de Corina que conmovió a las redes

De acuerdo con lo que contó el antioqueño de 30 años, uno de los momentos más emotivos de su reciente gira por España fue el momento en que, recorriendo las calles de Madrid, se encontró con la mamá de Corina y la mujer le informó sobre el fallecimiento de la pequeña.

“Yo una vez le dediqué una canción porque ella estaba pasando por un momento difícil de salud y dije que mi música tenía valor cuando cobraba sentido en la vida de personas como Corina, que usan mis canciones para pasar momentos difíciles. La mamá de Corina me contó que murió un par de meses después del concierto y el corazón se me arrugó, pero ella me dijo que no me pusiera triste porque fue una niña muy feliz y ella hizo posible que nos volviéramos a encontrar”, expresó Camilo Echeverry.

Ante el inesperado encuentro y la sorpresiva noticia, el intérprete de Manos de tijera quiso tener un gesto noble con Daniela, la madre de Corina, a quien invitó a uno de sus conciertos para dedicarle, así como a su hija, todo su repertorio de éxitos.

“Esta noche todas las canciones que hemos cantado, y todas las que vienen, se las quiero regalar a Daniela y a Corina”, dijo en plena presentación. Mientras que en su publicación de redes sociales agregó: “Estuve un tiempo pensando si postear el video o no porque es una historia con muchos matices. Corina ya no está con nosotros, pero su mamá sigue sonriendo. Me dijo tantas cosas lindas que me llenó el corazón y sentí que, a pesar de ser una historia difícil, está inspirada en el poder de la música y la fuerza del amor, y eso sí que es importante para mí poder compartirlo”.