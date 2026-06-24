Así reaccionó Shakira al triunfo de Colombia sobre República del Congo. Video

Este martes 23 de junio, la Selección Colombia volvió a hacer latir el corazón de todo un país al vencer 1-0 a la República Democrática del Congo en un partido crucial del Mundial 2026. Con este triunfo, la ‘Tricolor’ selló su pase a la siguiente fase del torneo de manera anticipada, desatando una ola de alegría entre millones de aficionados tanto dentro como fuera del país. Entre los que celebraron este logro estuvo la cantante barranquillera Shakira, quien no pudo contener su emoción y se unió a la fiesta colombiana.

Shakira celebró la clasificación de Colombia a la siguiente etapa del Mundial 2026

A pesar de estar en medio de su gira internacional, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira no se perdió el compromiso mundialista. La cantante siguió los últimos minutos del partido desde el camerino del American Airlines Center en Dallas, donde se alistaba para dar uno de sus conciertos. En un video que compartió en sus historias de Instagram y que se replicó en varias plataformas digitales, la intérprete de Hips Don’t Lie se ve observando con atención el juego junto a su equipo de trabajo.

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En cuanto sonó el pitazo final, la barranquillera se llenó de alegría, comenzó a saltar y gritó: “¡Acaba de ganar Colombia!”, mientras abrazaba y celebraba con sus bailarines y colaboradores. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron múltiples comentarios entre los usuarios, quienes resaltaron el orgullo y la pasión que la artista sigue mostrando por su país, sin importar dónde esté en el mundo. “Ganamos, Shaki”, “arriba Colombia”, “un partidazo grande, Colombia”, “qué bella Shakira”, “tiene aura esta mujer”, “feliz y orgullosa Shakira, apoyando su selección”, “linda Shakira con ese amor gigante por su país”.

La emoción de Shakira por el desempeño de la Selección Colombia también está ligada a su participación activa en la Copa del Mundo. La cantante es una de las protagonistas musicales del certamen gracias a Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, con la que volvió a vincular su nombre al evento futbolístico más importante del mundo, 16 años después del éxito mundial de Waka Waka en Sudáfrica 2010.

La barranquillera una nueva adaptación de Dai Dai, justo durante el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo. Esta decisión fue una respuesta a la demanda de miles de seguidores hispanohablantes que querían disfrutar del tema en su propio idioma. La canción, que originalmente interpretó junto al artista nigeriano Burna Boy, se ha convertido en uno de los himnos del certamen desde su lanzamiento, gracias a su fusión de ritmos afro, pop y sonidos globales.