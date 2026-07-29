Así recordó Tom Holland a Colombia en medio del estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Tom Holland volvió a acordarse de Colombia en plena promoción de ‘Spider-Man: Brand New Day’, la nueva película del superhéroe de Marvel que acaba de llegar a los cines. El actor británico concedió una reciente entrevista y, al ser consultado por su paso por el país, sorprendió al recordar algunos de los momentos que vivió durante una visita que dejó una huella especial en su carrera.

Las declaraciones despertaron el entusiasmo de los seguidores colombianos en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a compartir el fragmento de la conversación. No es la primera vez que Holland habla con afecto sobre Colombia, pues en distintas entrevistas ha destacado la experiencia que vivió durante el rodaje de una de sus primeras producciones cinematográficas antes de consolidarse como el rostro de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué dijo Tom Holland, protagonista de ‘Spider-Man’, sobre Colombia?

Durante una charla con Cine Colombia, el británico de 30 años recordó el tiempo que pasó en el país mientras filmaba ‘The Lost City of Z’. “Sí, claro. La he pasado muy bien en Colombia”, respondió cuando le preguntaron por sus recuerdos. Luego explicó que estuvo en Bogotá y Cartagena junto a Robert Pattinson durante el rodaje de la película y aseguró que guarda muy buenos recuerdos de esa experiencia.

“Estuvimos trabajando con Robert, estuvimos en Bogotá. También estuvimos en Cartagena, que fue el lugar donde filmamos”, agregó.

Tom Holland comentó que disfrutó especialmente la calidez de las personas y el tiempo que pasó recorriendo esas ciudades. Incluso, se animó a responder parte de la entrevista en español, un gesto que fue ampliamente celebrado por los fanáticos colombianos y que rápidamente se viralizó en plataformas como Instagram y TikTok, donde Cine Colombia compartió el encuentro.

Aunque las declaraciones corresponden a la gira de lanzamiento de ‘Spider-Man: Brand New Day’, el vínculo del actor con Colombia no es nuevo. En entrevistas anteriores, Holland ya había expresado el cariño que siente por el país. En aquella ocasión afirmó: “Yo amo a Colombia. Me siento muy bien allí. Hemos grabamos en varias ciudades, fue increíble, sobre todo Bogotá ¡Es increíble!”.

Además, años atrás, se difundieron fotografías de Tom Holland durante su estancia en Colombia, imágenes que cobraron nueva relevancia tras el estreno de la cuarta película protagonizada por Holland como Peter Parker. Con estas nuevas declaraciones, la estrella de Hollywood volvió a demostrar que Colombia sigue ocupando un lugar especial entre los recuerdos que conserva de su carrera.

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