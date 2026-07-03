Así se ve en la actualidad el hijo de Henry en ‘Vecinos’: ¿Cuántos años tiene?

Vecinos, protagonizada por Robinson Díaz y Flora Martínez, ha sido una de las producciones más vistas en Colombia. Fue emitida entre 2008 y 2009 y cuenta la historia de Óscar Leal, un taxista rumbero y muy bullicioso que un día se gana la lotería y decide salir de su barrio humilde y comprar un apartamento en una de las zonas más exclusivas de Bogotá. Allí se enamora de Tatiana Gómez, una adinerada empresaria, quien es su vecina del frente.

La vida de Óscar, interpretado por Robinson Díaz, está rodeada de su madre, doña Ruca (María Margarita Giraldo) y su mejor amigo Henry Patarroyo (Fernando Solórzano), quien es el único que lo defiende y lo apoya cada vez que hace una fiesta, ya sea en el barrio en el que vivió casi toda su vida o en el nuevo apartamento.

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Él es Santiago Peñuela, el actor que interpretó al hijo de Henry en ‘Vecinos’

El personaje de Henry fue uno de los más queridos de la serie. Se ganó el cariño de los televidentes por su incondicional amistad con Óscar y por la estrecha relación que tenía con Deivid Jonás y Leidy Johana, los hijos que tuvo con ‘Patico’ (Alexandra Restrepo). “Esos niños son severos actores”, “el niño fue mejor actor que la niña”, “buenas actuaciones de los niños”, comentaron los internautas.

Deivid Jonás fue interpretado por Santiago Peñuela. Aunque no se conocen muchos detalles sobre su vida, se sabe que su personaje en Vecinos fue su primer trabajo en televisión. Sin embargo, a diferencia de otros actores infantiles, todo parece indicar que Peñuela no continuó con esta faceta artística.

De acuerdo con su perfil de Instagram, donde tiene 654 seguidores, Santiago actualmente se dedica a la música y vive fuera del país. Constantemente hace publicaciones tocando la guitarra o el bajo en su casa o en diferentes presentaciones junto a su banda. Además, según ha mostrado, se casó el 165 de septiembre del 2024 y es padre de un bebé de un año.

Es apasionado del fútbol, de los viajes y, también, es “cazador de atardeceres”. Sobre su edad, por un post de su cuenta de Instagram, el 25 de octubre cumpliría 29 años.

Con la reciente muerte de Henry, el personaje de Vecinos, Santiago apareció en redes asegurando que él había sido quien le dio vida Deivid Jonás. “Si se preguntan qué pasó con el niño actor, ¡soy yo!”, escribió en un comentario.