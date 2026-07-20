Así se ve en la actualidad la actriz que hizo de “maldita lisiada”: ¿Quién es?

Hace 30 año se estrenó María la del Barrio, una de las telenovelas mexicanas más exitosas y recordadas de todos los tiempos. La producción, protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, llegó a la pantalla chica en 1995 y rápidamente conquistó al público de América Latina y otros países, convirtiéndose en un fenómeno de la televisión.

La historia narra la vida de María Hernández, una joven de raíces humildes que, tras perder a sus padres, es acogida por una familia rica. A lo largo de su camino, se enfrenta a múltiples obstáculos, traiciones y conflictos familiares, especialmente por culpa de la ambiciosa Soraya Montenegro, quien se ha ganado el título de una de las villanas más memorables de las telenovelas. Muchas de las escenas de la telenovela empezaron a hacerse virales en las redes sociales y se convirtieron en memes, pero ninguna alcanzó tanto renombre como el icónico momento en que Soraya Montenegro lanza su famoso grito de “¡Maldita lisiada!”. Esta frase trascendió la pantalla y se transformó en uno de los memes más reconocidos en español, incluso por aquellos que nunca han visto la telenovela.

Ella es Yuliana Peniche, la “maldita lisiada” de ‘María la del barrio’

Aunque muchos solo recuerdan esa escena por Soraya Montenegro, el personaje conocido como “la maldita lisiada” era Alicia Montalbán, interpretada por la actriz mexicana Yuliana Peniche. En la trama, Alicia se movía en silla de ruedas debido a un accidente y sufría constantes humillaciones a manos de Soraya, quien la acusaba de arruinar sus planes. Juntas protagonizaron esta icónica escena.

Yuliana es una actriz mexicana. Tras su participación en esta producción, continuó actuando en los años 90 y 2000. Hizo parte del remake de Los ricos también lloran y también estuvo en Salomé, Velo de novia y Mar de amor. Además de su carrera como actriz, Yuliana también ha estado involucrada en programas de entretenimiento y se mantiene muy conectada con sus seguidores a través de las redes sociales.

A los 44 años, Yuliana sigue brillando en el mundo del espectáculo y frecuentemente comparte en sus redes sociales fotos de su vida tanto personal como profesional. Aunque ha interpretado una variedad de papeles a lo largo de su carrera, ese icónico momento de María la del Barrio sigue siendo el más recordado y continúa acumulando millones de reproducciones y comentarios en las plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los memes más emblemáticos de la cultura popular latinoamericana.