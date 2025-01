Así se ve hoy Liz Barbosa, la niña de ‘Chis Garaviz’. Ya no trabaja en televisión

El Club 10, Tu planeta bichos y otros programas infantiles fueron plataformas que algunas promesas infantiles y juveniles aprovecharon para convertirse en figuras de la televisión colombiana. Sin embargo, otras estrellas de estas producciones prefirieron alejarse de las pantallas.

Tal fue el caso de Liz Barbosa, actriz de Chis Garaviz, un show para niños que se transmitió hace más de 20 años por la señal del Canal RCN.

¿Qué pasó con Liz Barbosa, la niña de ‘Chis Garaviz’?

Por medio de una reciente publicación en TikTok, el actor Carlos Kajú recordó este programa del que también hizo parte. Precisamente, fue dicho posteo el que despertó las dudas sobre la actualidad de Barbosa, quien no volvió a salir en televisión.

Las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo las encuentras dando click aquí

A pesar de que Liz Barbosa hizo su vida alejada de los medios, gracias a su cuenta en la red social LinkedIn se sabe que es profesional en Comunicación Social. Además, se especializó en Gerencia del Marketing Estratégico y cuenta con varios cursos en el área del marketing digital.

En cuanto a su vida laboral, la niña de Chis Garaviz ha trabajado para conocidas compañías, incluida la Universidad Javeriana (su alma máter). Actualmente, se encarga de analizar, definir y gestionar proyectos web y móviles para mejorar la experiencia de los clientes de una entidad bancaria.

Así luce hoy Liz Barbosa, actriz del show infantil 'Chis Garaviz'. Hay quienes también la recuerdan por algunos episodios de 'Tu voz estéreo', seriado del canal Caracol. Fotografía por: LinkedIn/Liz Barbosa Vera

Carlos Kajú, de ‘Chis Garaviz’, sí continuó trabajando en televisión

Contrario al camino que tomó su compañera Liz Barbosa, el actor bogotano siguió con su labor frente a las cámaras y trabajó en varias producciones, como Inversiones El ABC, Escobar el patrón del mal, A mano limpia 2, La Niña, Bolívar y Las muñecas de la mafia 2.

El papel más importante de Carlos Kajú es el de Pedrito Coral Jr. en la telenovela Pedro el escamoso. Sin embargo, fue una de las grandes ausencias en la segunda temporada, estrenada en 2024, y su personaje fue interpretado por Carlos Torres.

“Seamos honestos, yo no tengo el perfil que buscaban para la nueva historia. Me veo mucho más joven, a pesar de mi edad (...) Hicieron una muy buena elección para el hijo de Pedro Coral. A la gente le ha gustado mucho cómo lo está haciendo Carlos Torres y eso me llena de felicidad porque quiero que le vaya bien y me siento parte de ese éxito, yo y los que estuvimos en la primera temporada y abrimos un camino que ahora están defendiendo muy bien”, comentó Kajú sobre su ausencia en la producción.