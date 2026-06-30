Así se ve hoy Totoy, el niño de ‘Los Reyes’. Se alejó de la actuación y a esto se dedica

Han pasado más de 20 años desde que se estrenó Los Reyes, una de las telenovelas más queridas y recordadas de la televisión colombiana. Esta producción de RCN, que salió al aire en 2005, logró cautivar a millones de televidentes con la historia de la familia Reyes, un clan humilde pero lleno de carisma que, tras un giro inesperado del destino, terminó conviviendo con una de las familias más ricas del país.

La historia giraba en torno a Edilberto “Beto” Reyes, un hombre trabajador que, tras un acto heroico al salvar la vida de la dueña de una importante empresa, se encuentra de repente en la posición de presidente, llevando a su familia a un mundo completamente nuevo y desconocido para ellos. La novela reunió a un elenco que dejó huella en toda una generación. Enrique Carriazo fue el encargado de dar vida a Beto Reyes, mientras que Jacqueline Arenal brilló en el papel de Yoli González. Diego Trujillo interpretó al ambicioso Emilio Iriarte, y Géraldine Zivic se destacó como Natalia Bernal. También estaban Julián Román como Leo Reyes y Endry Cardeño, quien se ganó el reconocimiento del público al interpretar a Laisa Reyes, uno de los personajes más icónicos y recordados de la serie. Además, también participaron actores como Cony Camelo, Jery Sandoval, Daniel Arenas, Margarita Muñoz y el joven Isaac Montealegre, quien encantó a todos con su interpretación del pequeño Totoy.

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¿Quién es y a qué se dedica hoy Isaac Montealegre, el actor que interpretó a Totoy?

Sin duda, uno esos personajes fue Andrés Reyes, conocido cariñosamente como Totoy, el hijo menor de Edilberto Reyes. Su dulzura, ocurrencias y travesuras conquistaron el corazón del público. Este papel fue interpretado por Isaac Montealegre, quien, siendo un niño, logró hacerse un nombre en la televisión colombiana. A diferencia de otros miembros del elenco, Isaac optó por alejarse de las cámaras una vez que terminó la serie y no siguió una carrera en la actuación.

Tras su participación en la telenovela, Isaac dio un giro a su vida para finalizar sus estudios escolares. A diferencia de algunos de sus compañeros, ahora prefiere mantener un perfil bajo. Actualmente, está dedicado a la música. Con su nombre artístico, Issacx, decidió explorar el género urbano y ha lanzado varios sencillos como Condena, con el que espera abrirse paso en la industria musical. Además, no pierde la oportunidad de compartir en sus redes sociales momentos de su vida personal y profesional, donde también deja ver su lado como padre de dos niñas.