Aura Cristina Geithner reveló detalles de su noviazgo: “Un colágeno”. ¿Planea ser mamá?

Además de su carrera como actriz y cantante, la vida personal de Aura Cristina Geithner también ha generado gran interés entre sus seguidores y medios de comunicación de entretenimiento del país. En una reciente entrevista con La Red, la actriz se refirió a varios detalles de su área sentimental, uno de los temas que más curiosidad ha generado desde que se hizo famosa.

Aura Cristina Geithner tiene novio 15 años menor

En la conversación con el programa de Caracol Televisión, la artista habló de su novio, un hombre que, según ella, es más joven: “Tengo ahí un colágeno... Estoy con alguien mucho más joven que yo. Como 15 años”. Además, se refirió a sus planes de formar una familia y tener más hijos: “Yo no voy a salir con un hombre que espera familia, aunque podría dársela, porque yo tengo óvulos congelados”.

Aunque no reveló la identidad del hombre que conquistó su corazón, sí aseguró sentirse en un gran momento sentimental. “Para las mujeres que ya pasamos los 50 años, somos mujeres que ya hemos tenido familia, que ya tenemos hijos grandes, que ya tenemos nuestro trabajo, que somos independientes económicamente. Tener un hombre con el que puedas compartir, salir a comer, divertirte, besarte delicioso, un abrazo... eso también se llama madurez”.

En un momento, Geithner decidió congelar siete óvulos porque quería volver a ser madre. Aunque no se han dado las cosas, no descarta la posibilidad de tener un nuevo bebé, después de 25 años cuando dio a luz a su hijo Demian, fruto de su amor con el actor Marcelo Dos Santos.

Así ha sido la vida sentimental de Aura Cristina Geithner

Una de las relaciones amorosas más comentadas fue la que sostuvo con el actor Miguel Varoni. Se enamoraron durante las grabaciones de la telenovela La potra zaina en los años noventa. Este romance causó un gran revuelo, ya que ambos estaban en otras relaciones sentimentales cuando su historia comenzó.

Después, inició una relación con el actor argentino Marcelo Dos Santos, con quien tuvo a su único hijo, Demian Dos Santos. Aunque su matrimonio llegó a su fin, ambos han lograron mantener una relación amistosa, centrada en el bienestar de su hijo. En 2011, se casó con el empresario danés Thomas Corell Lundberg. Sin embargo, su relación no duró mucho y terminó en medio de un proceso de divorcio que la actriz calificó como una de las etapas más complicadas de su vida.