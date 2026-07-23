Aylín Mujica revela cómo se enteró de la muerte de su hijo: “Lo revivieron siete veces”

El pasado jueves 16 de julio, el mundo del entretenimiento se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Mauro Menéndez, el hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica. La noticia fue publicada por Telemundo, el canal de televisión que ha hecho parte de la vida profesional de la artista. El inesperado deceso del joven de 32 años causó conmoción en la industria musical y en la televisión en Estados Unidos, Cuba y varios países de Latinoamérica.

¿Qué pasó con el hijo de Aylín Mujica?

Como se ha revelado anteriormente y como lo confirmó Francisco Mujica, abuelo de Mauro, el DJ falleció tras sufrir complicaciones con una neumonía. Cuando sucedieron los hechos, Aylín se encontraba en Bogotá en las grabaciones de TopChef VIP para Telemundo.

Recientemente, la actriz concedió una entrevista para el programa La mesa caliente, donde, entre lágrimas, contó cómo fueron los últimos momentos de su hijo. Ambos se comunicaron a través de una videollamada, donde Menéndez le contó a su mamá sobre su estado de salud: “Él vivía en California y siempre andaba viajando con su trabajo de DJ y productor musical. Él era un alma libre. Él pasaba por Miami de vez en cuando, la última vez que lo hizo yo me encontraba en Colombia grabando TopChef y estaba mi madre aquí con él y de pronto se pone mal, le da un catarro muy fuerte, pero él me dijo ‘no, mami, yo estoy bien’. Mi madre lo cuida y me dice: ‘Mauro tiene un catarro muy fuerte y no me quiere hacer caso, se tiene que ir a Barbados, le estamos diciendo que se quede’... Mi hermano se lo lleva a urgencias y cuando él llega dice: ‘esto está muy oscuro ahí adentro, yo no me voy a bajar, tengo que llegar a Barbados’. Horas después se va, yo lo llamo y le digo: ‘dice tu abuela que estás muy mal, regrésate, por favor no viajes’. Él me dice: ‘Mami, es que tengo un dolor muy fuerte, creo que se me pinchó un nervio. Es que estoy en el aeropuerto, en una silla de ruedas, pero tengo que llegar a Barbados. Te llamo ahorita’. No me llamó”, recordó.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿De qué murió el hijo de Aylín Mujica? Así fueron sus últimos momentos

Al llegar a Barbados, el estado de salud del joven se complica y horas después fallece en el hospital: “Al otro día le digo: ‘¿Te has tomado los medicamentos?’ y me dijo: ‘sí, fui al hospital y me han dicho que tengo una neumonía muy fuerte, pero ya me dieron antibiótico y me siento al 100’. En la tarde lo vuelvo a llamar y no me contesta. A las 10 de la noche me contesta su amiga y me dijo que estaba en el hospital y me dijo: ‘Mauro estaba jugando soccer con nosotros y unos amigos y convulsionó tres veces. La ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado, pero se le está parando el corazón todo el tiempo’. Lo revivieron aproximadamente cinco veces, en la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘tenemos que tomar una decisión’. Yo le dije a la amiga que pusiera su teléfono cerca de su oído para que me escuchara y en esas le empiezo a gritar: ‘no te vayas, Mauro, te queremos, tu papá y yo vamos para allá’, pero se le volvió a parar el corazón. Siete veces lo revivieron y la doctora me dice que le encontraron un coágulo en el pulmón y uno en el corazón y yo creo que la altura en el avión fue lo que hizo que aquello colapsara”.

Así se enteró Aylín Mujica de la muerte de su hijo

La actriz decidió viajar a ver su hijo. Sin embargo, no alcanzó a llegar. “Yo sabía que se iba a recuperar, yo sabía que lo iba a volver a ver, por eso le dije: ‘espérame que voy para allá’. Yo le dije a la amiga que se mantuviera informada con los médicos allá, pero que no me dijera nada porque yo iba a viajar sola, pero Osamu me llama y me dice: ‘nuestro hijo acaba de fallecer’. Yo no lo podía creer, sigo pensando que es una pesadilla. Si había alguien que amaba la vida y que realmente quería estar acá era él. En ese momento yo todavía estaba en el hotel. Yo necesitaba fuerzas, a mí no me podía dar un desmayo ni debilidad hasta que llegara a Barbados”, contó.

Mientras estaba en el aeropuerto, pensaba: “Yo no podía, yo no podía. Yo estaba sentada en el aeropuerto, hablando con mis mejores amigas, diciendo: ‘No entiendo, no entiendo, no entiendo’. Mis amigas dando gritos en el teléfono y yo tratando de mantener la calma, en medio del aeropuerto de Panamá, como si estuviera sola. El mundo se detuvo, era yo en una silla sin parar de llorar, sin entender la situación”, recordó.

De igual manera, aseguró que todavía no comprende el por qué su primogénito murió: “¿Por qué Mauro? Un niño tan lindo, tan bueno, tan querido se tenga que ir. Yo digo, si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera, pero yo he sido mamá por encima de ser mujer. Para mí es más importante ser madre que ser mujer. No tengo pareja porque siempre me concentré más en mis hijos y en mi carrera que en las parejas”.

Pese a la difícil situación que enfrenta, la actriz se mostró fuerte: “Estoy con mucho dolor, pero con fortaleza porque yo sé que él está bien. Yo tengo que seguir con mi vida porque es lo que más hubiera deseado Mauro y tengo que seguir con mis compromisos de trabajo y eso es lo que me da fortaleza, porque si me quedo llorando, no voy a resolver nada. No tengo chance de derrumbarme”.