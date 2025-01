Bad Bunny expuso sus problemas de salud mental: “Pensé que era el final”

En medio del éxito que goza Debí tirar más fotos, su más reciente álbum, Bad Bunny dedicó una entrevista para hablar sobre la salud mental y los retos que ha debido superar en su ascenso a la fama.

Las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo las encuentras dando click aquí

El mensaje de Bad Bunny sobre la salud mental

De acuerdo con lo expuesto por el reguetonero en una charla con Apple Music, en los primeros años de su carrera como artista se enfrentó a sentimientos de desesperanza e inseguridad. En aquel momento, estaba lejos de ser un músico reconocido y trabajaba como cajero en un supermercado.

“Recuerdo que cuando cumplí 20 estaba deprimido. Pensé que iba a morir y que era el final de mi vida. Yo decía: ‘Dios mío, tengo 20 ¡Soy un maldito viejo! ¡Estoy a punto de morir!’. Pensaba que era el final”, comentó Bad Bunny.

Bad Bunny advirtió que el acompañamiento profesional es fundamental para superar los problemas de salud mental. Fotografía por: Rimas Entertainment LLC.

Aunque su salud mental ha mejorado a través del tiempo, el boricua de 30 años mencionó que es un hombre entregado a sus emociones y que uno de sus principales problemas es sobre pensar ciertas situaciones, a pesar de lo mucho que esto pueda afectarle.

“Estoy aprendiendo a no pensar tanto y, simplemente, a confiar en la vida, en Dios y en el proceso. Sin embargo, ahora que tengo 30 la gente me empieza a preguntar si me voy a casar o voy a tener hijos, entonces uno empieza a pensar si está equivocado”, concluyó ‘El conejo malo’, quien recordó también que el próximo 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión.

Alerta por estafa con video falso de Bad Bunny en ‘Noticias Caracol’

Por medio de redes sociales circula un falso reportaje, hecho a partir de la inteligencia artificial (IA), en el que se usa la imagen del informativo de Caracol Televisión para promocionar un sistema que, supuestamente, permite ganar altas sumas de dinero en poco tiempo.

“El joven cripto-magnate Diego Romero, originario de Colombia, desarrolló junto a Bad Bunny un nuevo método de análisis para el mercado de las criptomonedas que proporciona ingresos estables y seguros a cualquier persona interesada”, se escucha decir a la falsa presentadora del noticiero.

En el mismo video se muestra a un ficticio Bad Bunny que habla sobre los supuestos beneficios de acceder a dichos métodos. Sin embargo, todo hace parte de un montaje para engañar a incautos usuarios de las redes sociales.