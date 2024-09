Be, del ‘Desafío XX’, estuvo a punto de morir: “me sentía más decaído”

Aunque los integrantes del equipo Tino, del Desafío XX no han tenido una buena racha en los últimos días, pues han perdido todas las pruebas y junto con ellas todos los beneficios, siguen manteniendo la esperanza que esta semana se remontarán en puntos.

El pasado viernes fueron derrotados por tercera vez consecutiva en la misma semana por el equipo Pibe. Con ese resultado, todos quedaron “enchalecados” para ir a muerte en los próximos días.

Luego de la prueba, los integrantes del equipo azul llegaron a la casa y dialogaron sobre las falencias que han generado que pierdan todas las pruebas. De igual manera, aprovecharon el tiempo para recapacitar, e incluso, para hablar de sus vidas personales.

¿Qué le pasó a Be, del ‘Desafío XX’?

En conversación con sus compañeros, Be, el coequipero de Natalia, reveló que, hace tres años, estuvo a punto de morir cuando fue diagnosticado con covid 29.

“En julio 13 del 2021 casi me muero por covid. En ese momento no creía. Yo me iba a ir para Venezuela y me hicieron prueba de covid para salir, negativo. Pero yo desde ese día me empecé a sentir como caído, todos los días me sentía más decaído, hasta que de un momento a otro yo le empecé a mirar la respiración a todos y yo los veía respirando normal, pero yo lo hacía con dificultad, entonces ya me preocupé”, comenzó diciendo.

Al ver que algo pasaba con su cuerpo, Be contactó a su médico de confianza quien lo alertó. “Le escribí a mi médico y le dije ‘me está pasando esto’ y él me dijo ‘compre un oxímetro y si está menos de 90 váyase para un hospital’. Me lo puse y estaba en 88 y yo estaba en Venezuela. Dije ‘como sea tengo que llegar a Colombia’”.

Una vez llegó al país acudió al médico, pero recibió una mala noticia. “Llego, me empiezan a hacer todas las cosas y me dicen ‘usted está muy mal. Tiene que tomar una decisión, si lo intubamos ya puede que usted se salve, si no, ya corre usted con el riesgo de que puede que se muera’. Y yo llamo a mi mamá y a mi familia y les digo, ‘no quiero que venga nadie aquí, no voy a permitir que nadie salga afectado por esto’ y dejé todo organizado”.

El deportista recuerda el momento cuando lo iban a intubar. Ahí quedó inconsciente durante dos días. Afortunadamente, pudo recuperarse rápido y de manera satisfactoria. “Yo sentí que venía una bola blanca, me empezó a dar frío en todo el cuerpo y de un momento a otro, ya, se apagó, hasta ahí me acuerdo. A los dos días yo me levanté solo a quitarme todo. Y ya, empezar la recuperación, gracias a Dios he sido deportista toda la vida, comiendo saludable, ahí es donde se sintió la diferencia porque me recuperé muy rápido.