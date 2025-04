Beéle e Isabella Ladera: el detalle por el que se habla de una supuesta ruptura

Recientemente han surgido rumores sobre una posible ruptura entre el cantante Beéle y la influenciadora Isabella Ladera, lo que ha dejado a sus seguidores y críticos en un estado de incertidumbre. A pesar de que ninguno de los dos se ha manifestado sobre estos rumores, han surgido algunos detalles que refuerzan la idea de una posible separación.

¿Por qué se dice que Beéle e Isabella Ladera terminaron?

Uno de los aspectos que generó especulaciones sobre una posible ruptura fue la ausencia de videos y fotos juntos en las redes sociales. Aunque el artista barranquillero no es muy aficionado a mostrar a la venezolana en sus publicaciones, ella solía compartir contenido en pareja con regularidad. Sin embargo, desde hace varias semanas, esto ha dejado de ocurrir.

Además, Beéle e Isabella Ladera han dejado de seguirse en sus cuentas de Instagram desde hace varios días, lo que refuerza aún más la idea de que la pareja ha decidido tomar caminos diferentes.

Sumado a lo anterior, el músico de 22 años compartió una emotiva reflexión sobre el amor en pareja durante un reciente concierto en Perú. Allí, se refirió a las razones que pueden conducir a una pareja hacia la ruptura.

“Nunca nos escondemos, ¿oíste?, si no que no importa, porque el amor es así. Y mira: para que nadie lo arruine, que nadie lo sepa (...) “Pero con amor, entre nosotros dos, entre nosotros dos no debe haber nada oculto, mi amor. Si para la gente no es así, lo que tienes que tener todos los días presente te lo voy a decir solamente a ti”, comentó Beéle justo antes de interpretar Mi Refe, canción que está dedicada a Isabella Ladera y cuyo videoclip fue protagonizado por la venezolana.

Así admitió Beéle que le fue infiel a Cara con Isabella Ladera

En una entrevista que concedió a la emisora Los 40, luego de que su expareja Camila Rodríguez (Cara) lo señalara públicamente de haberle sido infiel, el intérprete de Frente al mar y Mi Refe resolvió todas las dudas al respecto.

“Sí, he sido infiel. Soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores (...) Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, pues he sido muy inmaduro en muchas ocasiones. Tomé una carrera grandísima desde los 16 años y creo que he tenido suficiente tiempo para tomar buenas decisiones, así como para equivocarme y seguir adelante”, expresó Beéle en aquella ocasión.

Por último, el músico atlanticense pidió perdón a quienes les haya afectado su comportamiento: “A cualquier persona que le haya hecho daño en todo mi camino le pido disculpas, a todas las personas ofendidas con esta polémica, a la madre de los niños también”.