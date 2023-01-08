¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Bella Thorne le propuso matrimonio a su prometido Mark Emms. “Fue amor a primera vista”

La actriz de 27 años conoció al productor de 45 años en la fiesta de cumpleaños de Cara Delevingne, en 2022. Así fue la propuesta.

Por Redacción Vea
19 de agosto de 2025
La actriz de 27 años conoció al productor de 45 años en la fiesta de cumpleaños de Cara Delevingne, en 2022, en una playa de Ibiza y él le propuso matrimonio al año siguiente, y ahora Bella le ha hecho su propia propuesta.

Bella compartió el momento especial en Instagram y escribió: “Hace 3 años nos conocimos, 1 año después él me propuso matrimonio, ahora 1 año después yo también lo hice”.

Sin embargo, los fans admitieron estar “confundidos” por el clip. Uno escribió: “Si ya te propuso matrimonio, ¿por qué lo hiciste? Jaja, estoy confundido”. Otra persona defendió a Bella, escribiendo: “No entiendo por qué todos lo odian. Es lindo”.

Y la propia Bella opinó en su historia de Instagram: “¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos! Totalmente divididos. La mitad piensa: ‘No normalicemos la propuesta de matrimonio’; la otra mitad: ‘¡Sí, poder femenino, esto es lo más dulce!’”.

Al hablar anteriormente sobre cómo se conocieron, Bella le dijo a Vogue Weddings: “Fue amor a primera vista cuando salió el sol”. La pareja celebró la propuesta inicial de Mark con su familia y Bella admitió que estaba planeando una boda lujosa. Ella dijo: “¡Cada novia no necesita un vestido, sino cuatro!”.

Bella agregó que le gustaría celebrar la boda en una mansión rural en Gran Bretaña, pero no anunció la fecha de la boda. Antes de comprometerse con Emms, Thorne mantuvo una relación sentimental con Mod Sun, Tana Mongeau y Benjamin Mascolo. Con este último, tuvo una relación de cinco años, y comprometieron en 2021, pero se separaron al año siguiente.

