Ben Affleck vende a Netflix su compañía de I.A. Esta es la millonaria suma del acuerdo

En el 2022, cuando el mundo del cine comenzó a observar y analizar la Inteligencia Artificial como un elemento nuevo dentro de la industria e inició una verdadera polémica, alrededor de las implicaciones que su uso podría tener en los procesos de creación audiovisual, Ben Affleck fundó una compañía llamada InterPositive, cuyo objetivo era el de crear modelos que pudieran usarse en los procesos de de las apuestas audiovisuales. Dichos modelos o guías se desarrollan con IA a partir de experiencias pasadas.

Ben Affleck cerró el negocio con Netflix por 587 millones de dólares

Este martes 21 de julio Netflix reveló en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) que adquirió dicha compañía y el pago por ella se efectuó en efectivo “como una combinación de negocios por un precio total de aproximadamente 587 millones de dólares”.

El documento fue incluido en el formulario 10-Q de la empresa presentado el pasado viernes y, si bien evita mencionar a la empresa del actor estadounidense específicamente, referencia el acuerdo del pasado 5 de marzo, momento en el que Netflix hizo pública la adquisición de InterPositive.

Fundada en Los Ángeles, la empresa de Affleck permite que los modelos que desarrolle los puedan introducir los cineastas en el proceso de postproducción. Fue creada por y para los cineastas.

El primer modelo de esta empresa fue entrenado “para comprender la lógica visual y la consistencia editorial, a la vez que preserva las reglas cinematográficas ante desafíos de producción reales, como tomas perdidas, reemplazos de fondos o iluminación incorrecta”, explicó el actor en un comunicado.

Con esta nueva adquisición, el gigante del entretenimiento sigue la línea de una industria que cada vez invierte más en modelos de IA.

A finales de 2025, Disney anunció que invertiría 1.000 millones de dólares en OpenAI y permitirá que las herramientas de plataforma de inteligencia artificial, como ChatGPT y Sora, utilicen sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios.

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