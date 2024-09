Ben Affleck y Jennifer López juntos de nuevo ¿cariñosos o de pelea?

Desde que el 20 de agosto Jennifer López acudió a un tribunal de Los Ángeles para solicitar el divorcio del actor Ben Affleck, no se tenía noticia de que la pareja se hubiera vuelto a ver.

La actriz, que prefirió representarse a así misma en el proceso de la separación legal y descartó que un abogado la asesorara, dejó claro que no desea una pensión y tampoco le dará una a su ahora ex, se había enfocado en su carrera y en sus hijos, fruto de su relación con Marc Anthony.

Lució espectacular en el Festival de Cine de Toronto, donde lanzó la película Imparable, en la que comparte con Ben, quien funge como productor. Aún así, él no acudió a la premiere, lo hizo su socio y mejor amigo Matt Damon. En ese escenario surgieron las fotos donde se evidencia que Damon y López tuvieron una charla cercana, mientras estaban tomados de la mano. Al parecer, todo se trató de amistad, pues muy cerca estaba Luciana Barroso, esposa de Matt.

Ben Affeck y Jennifer López podrían reconciliarse, según Page Six

Este fin de semana, según Page Six, Ben y Jennifer se vieron en el hotel Polo Lounge y almorzaron juntos. Lo hicieron en compañía de Seraphine y Samuel, los hijos de él; y de Max y Emme, los mellizos de ella. Según la publicación estuvieron en mesas separadas. En una los niños y en otra, la pareja que está rumbo al divorcio, sin embargo, su comportamiento no fue el de personas que están rompiendo. Ella portaba su anillo de compromiso en el dedo meñique.

Según la información que inicialmente trascendió, la pareja estaba radiante e incluso se habla “de besos y abrazos” que compartieron, lo que generó confusión, ya que el divorcio está en trámite. Incluso algunos medios titularon sobre una posible reconciliación. People también registró el buen momento que habrían pasado el sábado 14 de septiembre.

Pero The Daily Mail guió la información por otro lado y ha reportado que el encuentro de la pareja no fue nada cordial y que no hubo ni besos ni abrazos, sino discusiones.

La actriz vestida, con un suéter corto negro y unos vaqueros acampanados y ocultaba su rostro con unas gafas de sol de estilo vintage, y el actor que escogió una camisa azul y jeans con zapatillas deportivas habrían tenido una charla fuerte. Reportaron que los gestos y manoteos de él evidenciaban un desacuerdo con su interlocutora.

Las imágenes, difundidas por Deuxmoi, parecían denotar momentos de tensión entre la cantante y el actor. Adentro del restaurante la discusión habría seguido.

Jennifer Lopez, Ben Affleck & their kids at The Beverly Hills hotel today 📸 @backgrid_usa pic.twitter.com/i5cNOnhgyB — deuxmoi (@deuxmoiworld) September 14, 2024

En este aspecto, hay que señalar que los medios estadounidenses como TMZ han reportado la posibilidad de que el divorcio de los artistas se torne tenso y complejo, toda vez que no hubo capitulaciones al casarse y es posible que hay disputa por lo logrado en los dos años de matrimonio.

