Beret: el artista que le cantó al Papa, fue acusado de agresión sexual y canceló conciertos

Este jueves pasado, tres días después de ocupar los titulares por cantar frente al Sumo Pontífice León XIV, en su visita a España, el artista sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido como Beret, fue detenido acusado de una presunta agresión sexual.

Aunque el juez lo dejó en libertad, sigue ligado al caso y se conocieron medidas que dictaron para seguir con la investigación, que sin duda ha lacerado la imagen y la carrera del involucra, ya que ha derivado en la cancelación de algunos de los shows programados. La denuncia ocurre a pocos meses de que Beret comience una gira internacional por América Latina.

Sobre la supuesta agresión, se sabe que habría ocurrido, según la víctima demandante, en abril pasado .

Dejan sin pasaporte a cantante Beret

Dentro de las medidas cautelares dictadas por el juzgado sobre el cantante, además de la prohibición de no acercarse a más de 500 metros de la denunciante, lo despojaron de el pasaporte durante tres meses.

De momento, los shows que Beret tenía planeados para Granada, Barcelona y Elche han sido cancelados.

Aunque el artista se acogió a su derecho de no declarar, posterior a su liberación, su agencia de representación, Urbania Entertainment, publicó un comunicado donde defiende al artista y recuerda la importancia de la presunción de inocencia.

Así mismo, revela que ya el caso está en manos de abogados al tiempo que niegan las acusaciones que recaen sobre el cantante.

Además la agencia anticipa que habrá futuras medidas, tanto por la vía civil como por la penal, contra quienes publiquen testimonios falsos. Al final agradece el apoyo que el cantante ha recibido desde que fue detenido y confían que pronto haya “el esclarecimiento de la verdad”.

De momento el artista ha mantenido silencio en sus redes sobre el caso.

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