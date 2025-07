Blessd mostró cómo era su vida antes de la fama. ‘Vendía dulces y hacía mandados’

Antes de llenar estadios y colaborar con grandes figuras del reguetón como Maluma o Ryan Castro, Blessd —nombre artístico de Stiven Mesa Londoño— vivía una realidad muy distinta. Nacido y criado en Medellín, el joven artista ha contado en múltiples entrevistas que sus inicios estuvieron marcados por la escasez económica, el trabajo informal y una férrea determinación por salir adelante.

“Yo vendía dulces, frutas, hacía mandados. Lo que apareciera”, confesó Blessd en una entrevista con el medio El Tiempo, al recordar sus años de infancia y adolescencia. Como muchos jóvenes en sectores populares de Medellín, tuvo que encontrar formas creativas de ganarse la vida mientras soñaba con una carrera musical. Incluso llegó a empacar mercados para colaborar con el sustento de su familia, en un entorno donde las oportunidades eran limitadas.

Bajo esas condiciones, la música se convirtió no solo en un escape emocional, sino en un propósito de vida. Desde muy joven escribió canciones, grabó sus primeros temas con recursos limitados y comenzó a compartir su talento en redes sociales y en pequeños escenarios barriales. Su estilo fresco y letras auténticas captaron la atención de productores locales, y poco a poco empezó a abrirse camino en la competitiva escena del reguetón.

Sin embargo, no fue un camino fácil. En varias oportunidades, el artista ha relatado que incluso tuvo que dormir en el suelo y que vivió momentos de hambre. “Muchas veces no había para el desayuno ni para el almuerzo. Pero siempre tuve claro que quería ser alguien grande”, ha dicho en charlas motivacionales y entrevistas con medios especializados.

El punto de inflexión llegó en 2020, cuando lanzó “Hace tiempo”, una colaboración que se volvió viral y le abrió puertas a nivel nacional. Poco después, con canciones como “Medallo” y “Imposible Remix”, su nombre se consolidó en el género urbano y empezó a sonar no solo en Colombia, sino también en otros países de América Latina.

Hoy, con más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify y una gira internacional en marcha, Blessd es una de las voces más prometedoras del reguetón colombiano. Su ascenso meteórico ha sido celebrado tanto por sus seguidores como por quienes lo ven como un símbolo de superación.

Más allá de los éxitos y las cifras, su historia sigue siendo un recordatorio del poder de la resiliencia. “No me da pena decir de dónde vengo. Al contrario, eso es lo que me hace sentir más orgulloso. Porque sé lo que me costó llegar hasta aquí”, ha declarado el artista, quien sigue manteniendo un fuerte vínculo con su barrio y suele apoyar causas sociales en Medellín.

La vida de Blessd es, en efecto, un ejemplo de cómo el talento, la perseverancia y la autenticidad pueden transformar una realidad adversa en un camino lleno de oportunidades. Y aunque el éxito hoy lo acompaña, él no olvida de dónde viene: las calles que lo vieron crecer siguen marcando el ritmo de su música.