Boda de Zendaya y Tom Holland: revelan detalles de ceremonia secreta en lujoso hotel

Tras el estreno de la exitosa nueva película de ‘Spider-Man: Brand New Day’, los protagonistas Tom Holland y Zendaya tuvieron una lujosa celebración de su matrimonio en Reino Unido. La pareja realizó una fiesta de boda en un exclusivo hotel rural, donde reunieron a familiares y amigos más cercanos para festejar su matrimonio sin filtraciones ni imágenes oficiales.

El evento tuvo lugar el 4 de agosto en Beaverbrook Hotel, una propiedad de lujo ubicada en Surrey, al sudoeste de Londres, cerca de Kingston Upon Thames, la ciudad natal de Holland.

El hotel es una histórica casa de campo inglesa, en un terreno de 150 hectáreas, rodeada de bosques, arte contemporáneo y una piscina, y cuenta con 56 habitaciones, que ha tenido huéspedes ilustres como Winston Churchill.

En esta oportunidad se dice que estuvieron los hermanos de Tom, así como Robert Downey Jr. También trascendió que los invitados dejaron sus celulares en la entrada a petición de los esposos, quienes deseaban evitar cualquier filtración de imágenes a los medios.

El lujoso complejo en el que celebraron Zendaya y Tom Holland

El complejo busca mantener al máximo la comodidad de sus clientes, por lo cual cuenta con servicio personalizado y espacios como spa con piscina interior, pistas de tenis, pickleball y pádel, cine privado, club infantil y experiencias al aire libre, además de cuatro restaurantes y dos bares de cócteles.

Junto con una propuesta gastronómica que centraliza la comida japonesa. Tras conocerse la lujosa celebración, varios medios indagaron los costos que esta representó. Según reportes de The Sun y Daily Mail, la pareja no escatimó en gastos, pues el alquiler del recinto entero, de aproximadamente 1.500 metros cuadrados, les habría costado alrededor de medio millón de libras esterlinas.

A pesar del poco conocimiento que se tiene sobe el festejo actual y sus detalles, una fuente cercana a la pareja describió el evento como “una boda muy natural” y comentó que algunos invitados se alojaron en cabañas repartidas en la finca durante los días de celebración. De igual forma, se especula que los invitados hayan sido personas muy cercanas a la pareja como sus familias por lo cual la discreción es de las cosas que más se ha mantenido.

También se habló del componente sentimental de la celebración de acuerdo con testimonios de invitados, la ceremonia fue emotiva y muchos no pudieron contener las lágrimas. “No quedó un ojo seco”, reportó una fuente a The Sun, describiendo la intensidad del momento cuando la pareja dijo su “sí, quiero” rodeada de sus seres queridos.

La boda más secreta y comentada

A pesar de que se ha presumido de este evento como la boda de la pareja del año, esto solo es una celebración pues la boda formal se realizó en estricto secreto a principios de 2026, lo cual fue confirmado por el estilista y amigo de la pareja Law Roach en marzo pasado.

Holland posteriormente confirmó que ya la boda había ocurrido en una entrevista con Esquire, donde desmintió las fotos hechas con IA sobre la supuesta boda y afirmo que sus conocidos no las creyeron porque “todos ellos estaban ahí” refiriéndose a la boda.

Hasta el momento, ni Zendaya ni Tom Holland han publicado imágenes oficiales de la recepción, manteniendo el hermetismo que ha caracterizado su relación desde que se conocieron en el rodaje de ‘Spider-Man: Home coming’ en 2016 y confirmaron su romance en 2021.

Luego de la celebración privada se le vio a la pareja paseando por Londres y por primera vez se les vio luciendo unos anillos a juego en Londres el jueves por la mañana. Llevaban a sus perros, Noon y Phill, con ellos.

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