Brad Pitt habló del oscuro momento que vivió por “asuntos familiares”: “No veía salida”

Brad Pitt habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida y reconoció que atravesó un periodo en el que sintió que no encontraba una salida.

El actor estadounidense hizo la revelación durante una reciente entrevista con la revista Esquire, en la que también habló sobre el duelo, su familia y su relación actual con el alcohol.

El oscuro momento en la vida de Brad Pitt

El protagonista de ‘F1’ explicó que, pese a considerarse una persona optimista, hubo una etapa en la que experimentó pensamientos que nunca antes había tenido. “Nunca fui una persona con pensamientos suicidas. No era mi forma de ser”, aseguró. Sin embargo, reconoció que hubo “un pequeño periodo” en el que la situación cambió.

“Simplemente no veía una salida. El dolor era tan opresivo que no veía una salida”, contó Brad Pitt.

El actor explicó que no tenía intención de hacerse daño, pero que llegó a comprender cómo una persona puede asociar la muerte con el alivio frente a un sufrimiento que parece insoportable. “Pensé: ‘Oh, ahora entiendo. Ahora entiendo el suicidio, en el sentido de que es solo alivio. Es buscar alivio del dolor’”, afirmó.

Durante la conversación, el periodista Ryan D’Agostino intentó conocer qué había provocado aquel momento. En medio de la entrevista, le preguntó si se refería a “cosas de los niños”, teniendo en cuenta la compleja situación familiar que ha atravesado Brad Pitt durante los últimos años.

El actor respondió con una expresión mucho más general: “Asuntos familiares”. Cuando el periodista repitió la frase, Pitt confirmó nuevamente: “Asuntos familiares”. Después decidió no profundizar: “Podemos dejarlo ahí”.

Brad Pitt comparte seis hijos con Angelina Jolie, de quien se separó en 2016. El divorcio de la pareja se extendió durante años y estuvo acompañado por diferentes disputas legales. Sin embargo, el actor no explicó qué situación concreta de su vida familiar estaba relacionada con aquel episodio.

En la entrevista, Pitt también reflexionó sobre la manera en que consiguió atravesar ese periodo. “Tenemos unos increíbles instintos de supervivencia”, afirmó. En su caso, dijo, esos instintos aparecieron y le permitieron continuar.

El actor también habló sobre el duelo y explicó que no siempre se trata de superar el dolor rápidamente, sino de atravesarlo. “Intentar y seguir intentando hasta el punto del agotamiento y después volver a intentarlo”, agregó.

La conversación también dejó otra revelación: después de siete años de sobriedad, Pitt volvió a consumir alcohol, aunque aseguró que lo hace de manera mucho más controlada. “Volví a caer en el consumo, de una manera más moderada”, explicó. Según contó, puede tomar algunas copas de vino, pero sabe que no puede excederse. “Tengo que ser profesional al respecto”, concluyó.

También habló de su relación con el alcohol

Durante la misma conversación, Brad Pitt reveló otro cambio importante en su vida. Después de permanecer siete años sobrio, reconoció que volvió a consumir alcohol, aunque aseguró que ahora lo hace de manera controlada y que no puede beber en grandes cantidades.

El actor había hablado anteriormente de su proceso de sobriedad y de su experiencia en Alcohólicos Anónimos. En esta ocasión explicó que recuperó el consumo de manera más moderada después de sentirse demasiado confiado con su capacidad para manejarlo.

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