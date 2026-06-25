Brooklyn Beckham estaría “furioso” con David y Victoria Beckham, sus padres

El pasado domingo de celebró el Día del Padre en buena parte de Occidente. Como es habitual en el mundo del entretenimiento, algunas celebridades compartieron en sus redes fotos donde expresaron su felicidad por ser papás; otros publicaron mensajes donde mencionaron lo afortunados que se sienten de tener esa figura presente. Generalmente este tipo de post incluyen las etiquetas de las cuentas de padres e hijos.

En el caso del empresario del fútbol y exdeportista David Beckham, publicó varias imágenes junto a sus hijos. Su esposa, la ex Spice Girls, Victoria, también subió fotos donde se ve a David con sus hijos Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

Las dos publicaciones incluyeron las etiquetas de las cuentas en Instagram de los hijos y el padre.

“David realmente eres el mejor papá. Su mayor logro siempre han sido nuestros hermosos hijos y los amamos mucho. Feliz día del padre”, escribió Victoria.

Brooklyn Beckham solo querría “que lo dejen en paz”

Los post lejos de agradar a Brooklyn, el hijo mayor de la pareja, que está distanciado por completo de ella desde comienzos del 2026, al parecer, lo molestó tremendamente.

Según el diario británico The Sun, Brooklyn Beckham “está furioso por eso”, aseguró una fuente al tabloide. Y agregó: “Les ha pedido que lo dejen en paz y siguen publicando cosas sobre él”.

Para el primogénito, este tipo de publicaciones solo le recuerdan el conflicto y la distancia que tiene con su familia. " Eso solo hace que todo vuelva a salir a la luz. Le gustaría que dejaran el tema en paz y lo dejaran en paz", puntualizó la fuente.

Recordemos que Brooklyn ya había expresado anteriormente su deseo de no ser etiquetado ni mencionado públicamente.

La situación hace parte de la disputa que ha estado en el centro de atención durante meses, donde Brooklyn ha acusado a sus padres de manipulación y ha señalado las tensiones que han surgido a raíz de su matrimonio con Nicola.

La boda fue en el 2022 y tras meses de sentirse incómodo en medio de su familia y señalar especialmente a su madre Victoria de no aceptar a Nicola, Brooklyn decidió apartarse por completo, argumentando que las conductas de sus padres laceraban su salud emocional.

A pesar de esto, David y Victoria continúan compartiendo mensajes que incluyen a toda la familia, lo que parece haber aumentado el malestar de Brooklyn y reavivado el debate sobre la ruptura en su relación.

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