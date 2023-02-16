Bruce Willis reapareció en la boda de su hija Talluah. Demi Moore publicó emotiva foto

Recientemente, Talluah Willis, la hija mejor de Bruce Willis, dio el “sí” frente al altar junto al músico Justin Acee. La ceremonia se llevó a cabo en la residencia familiar en Sun Valley, Idaho, lugar donde la recién casada pasó su infancia. “Justin y yo hemos pasado tanto tiempo allí que, aunque para mí tiene un atractivo tan dramático, él se siente como una parte fundamental de la propiedad”, dijo la escritora y activista, según Vogue Magazine. Aunque hasta ahora se hicieron virales las imágenes del matrimonio, medios internacionales indicaron que la unión se dio el pasado 8 de agosto.

Emotivo encuentro de Bruce Willis con su hija Talluah

Uno de los momentos más emotivos de la boda y que ha sido muy comentado en la prensa internacional y en las redes sociales, es la fotografía que Demi Moore compartió donde se observa a la joven de 32 años junto a su padre. En la imagen que en las últimas horas le ha dado vuelta al mundo, aparecen Talluah y su esposo abrazando a Bruce, quien estaba vestido de una manera relajada, con un sombrero de paja, una camisa manga corta y un pantalón de tono claro. El artista hizo una leve sonrisa mientras su hija recostaba su cabeza en su hombro.

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Bruce Willis, su hija Talluah y su yerno Justin. Fotografía por: Instagram

La foto ha sido comentada por cientos de usuarios. “Bruce estuvo allí, ¡qué día tan especial para todos! ¡Felicidades!”, “las fotos son preciosas, pero ver a Bruce es la guinda del pastel”, “qué bonito. Bruce pudo ver a su Tallulah felizmente casada. Una hermosa boda familiar”, “absolutamente hermoso y ver a Bruce fue muy conmovedor”, “Bruce pudo ser parte de este momento tan especial”, “Bruce Willis sigue luciendo guapísimo”, “¡Qué maravilloso y hermoso que pudiera compartir este día tan especial con ustedes! Simplemente encantador. ¡Gracias por compartir esta foto mágica!”, “me alegra muchísimo que tu papá estuviera allí. No hay palabras para describir lo especial que será este recuerdo de tu día”.

¿Qué le pasó a Bruce Willis? Esta es la enfermedad que padece

En 2022, el artista de 71 años fue diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta la capacidad de una persona para hablar, comprender el lenguaje, leer o escribir. Un año después, su familia anunció que su condición había progresado y se había convertido en una demencia frontotemporal. Desde entonces, el actor, recordado por su participación en películas como Pulp Fiction, El sexto sentido, 12 monos, El quinto elemento, entre otras, ha estado alejado de la exposición pública, recibiendo el acompañamiento de su esposa, Emma Heming, y sus cinco hijas.

Esta enfermedad llevó a Bruce Willis a cerrar el capítulo de su carrera cinematográfica ese mismo año. La familia compartió que el avance de la enfermedad había complicado cada vez más su labor como actor.