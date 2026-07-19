BTS se une a la ayuda para Colombia: su agencia donará millonaria suma por el terremoto

La emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto también generó una respuesta desde Corea del Sur. HYBE, la compañía de entretenimiento detrás de BTS, anunció una donación de $1.000 millones para apoyar a las comunidades afectadas por el desastre.

Aunque el aporte no corresponde directamente a los integrantes del reconocido grupo de K-pop, la noticia involucra a BTS debido a que HYBE es la empresa que representa al grupo. La donación, equivalente a unos 300.000 dólares, será destinada a las labores de atención y recuperación de las zonas golpeadas por el sismo.

La ayuda de BTS llegará a las zonas afectadas

De acuerdo con la información divulgada, los recursos serán canalizados por HYBE America y coordinados en Colombia a través de la Fundación Ábaco, organización que participa en la atención de la emergencia y en la distribución de ayudas para las comunidades damnificadas. El dinero será utilizado para cubrir necesidades inmediatas y contribuir posteriormente a los procesos de recuperación y reconstrucción.

La decisión de HYBE se suma a las diferentes muestras de solidaridad que se han producido desde que el terremoto, de magnitud 7,4, afectó principalmente a varias zonas del occidente del país. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y provocó daños en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.

Según el reporte entregado por el Gobierno el 16 de agosto, la emergencia deja por ahora unas 120.328 familias afectadas, 186.016 personas damnificadas, 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Las autoridades continúan con las labores de atención de las comunidades y la evaluación de los daños ocasionados por el sismo.

La donación de HYBE adquiere especial relevancia para los seguidores colombianos de BTS, pues el grupo tiene previsto regresar al país en octubre de 2026 como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’. BTS ofrecerá dos conciertos en Bogotá, el 2 y el 3 de octubre, en el estadio El Campín, fechas que marcarán su esperado regreso a Colombia.

Así, aunque no se trata de una donación personal de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, la compañía que está detrás de BTS decidió aportar recursos para atender la emergencia que atraviesa Colombia.

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