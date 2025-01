Búfalo, de ‘Yo me llamo’, reveló íntimos y sorprendentes secretos sobre su vida

La décima temporada de Yo me llamo llegó cargada de novedades y sorpresas, entre las que destacó la inclusión de un nuevo integrante del equipo. Se trata de Búfalo, un hombre que, con su imponente físico, tiene la labor de sacar a los aspirantes que ya recibieron un “no” como respuesta, pero tampoco se quieren ir del escenario.

Desde que apareció en ‘El templo de la imitación’, entre el público se despertó la curiosidad alrededor de este personaje ¿Quién es el hombre detrás de Búfalo? y ¿cómo llegó al concurso musical?, son algunas de las preguntas que él mismo resolvió en una reciente entrevista con Vea.

La verdadera historia de Búfalo, nuevo integrante de ‘Yo me llamo’

Su nombre real es Emanuel Mendoza y nació hace 32 años en el municipio de El Bagre, Antioquia. Sin embargo, la violencia armada en la región lo obligó a empacar maletas y mudarse a Medellín, junto a su familia, cuando apenas tenía 10 años.

“Había mucha facilidad de caer en bandas criminales por el hecho de que las condiciones eran muy precarias, entonces la gente optaba por buscar una salida por caminos indebidos. Para muchos esa fue la única opción, pero yo siempre me mantuve alejado. Si me hubiera quedado allá, probablemente no sería la persona que soy o, quizá, puede que ni siquiera estuviera contando la historia. Pero el deporte que practico desde niño siempre fue un escape”, expresó Búfalo en su charla con Vea.

Teniendo en cuenta que creció sin su papá biológico, Emanuel Mendoza tuvo que ayudar económicamente a su madre desde que era un niño. Razón por la que vendía dulces, bebidas y otros elementos en su propio colegio.

“Debido al abandono de mi padre, a mi mamá le tocaba muy trabajar muy duro en una cantidad de cosas... vendía cosas de revistas, hacía aseo en casas de familia y yo, viendo eso, vi la oportunidad de vender muchas cosas allá. Vendía canicas, trompos y hasta agua en los descansos, papitas, confites y dibujos que yo mismo hacía. En ese momento solo pensaba en mi mamá y por eso llevaba el dinero a casa. Sentía que estaba contribuyendo a la carga del momento y me sentía bien”, agregó Búfalo, quien también aclaró que por ahora no tiene esposa e hijos.

La profesión real de Búfalo y cómo llegó a ‘Yo me llamo’

Además de estar entregado a su disciplina deportiva como strongman, con la que ha ganado diversos títulos (incluido el del hombre más fuerte de Colombia), Emanuel Mendoza también se dedica a ser entrenador personalizado, teniendo en cuenta que es profesional en Deportes.

Sin embargo, la profesión en la que más suele desempeñarse es la de escolta. De hecho, esta labor que desempeña desde hace 15 años le ha permitido compartir conocer a estrellas de diferentes campos, sobre todo de la música. Feid, Karol G, Ryan Castro, Martin Garrix, Daddy Yankee, Arcángel, J Álvarez, Ñengo Flow, Yan Collazo, Mauro Castillo y Luisito Comunica, son algunas de las personalidades a las que Búfalo les ha brindado seguridad.

Las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo las encuentras dando clic aquí

En cuanto a su llegada a Yo me llamo, Emanuel Mendoza explicó: “Nunca pensé estar en televisión ni tampoco hizo parte de mis proyectos, pero mi recorrido deportivo y la representación que he hecho de Colombia en el mundo me han abierto muchas puertas. Debido a eso y también a mi perfil, el año pasado se contactaron conmigo. Una persona de ‘Sábados Felices’ me escribió a Instagram para contarme que tenía algo para proponerme y le dije que sí, y ahí fue cuando me presentaron al presidente de entretenimiento del canal Caracol. Ellos me contaron la idea que tenían y yo acepté”.

“Me gustó hacer esto porque me encontré con un equipo de excelentes seres humanos en el canal Caracol. Eso hizo que yo fuera con muchas ganas a grabar porque, sinceramente, encontrarme con otro tipo de personas era uno de mis mayores miedos”, añadió Búfalo, quien explicó que su apodo viene de hace mucho tiempo atrás, cuando se lo puso a sí mismo al sentirse identificado con la figura de este animal y lo que simboliza. Además, también confesó a Vea que espera poder seguir trabajando en televisión.

Búfalo también dejó al descubierto que esta no es su primera experiencia frente a las cámaras, pues ya había tenido la oportunidad de trabajar en algunos cortos y otras producciones. Fotografía por: Tomado de IG: @diaadiacaracoltv

Los récords de Búfalo como strongman

Los títulos deportivos que ha logrado Emanuel Mendoza se cuentan por decenas. Tanto así que ha logrado romper varios récords y algunos de estos siguen vigentes.

En la actualidad, Búfalo conserva dos récords sudamericanos, uno de hombro, tras alzar un peso de 186 kilos; así como el de mover tonelada y media en prensa con las piernas.

“He movido 200 kilos en cada mano, caminando por 20 metros, ida y vuelta; he caminado con más de 600 kilos en la espalda por 15 metros; he halado 60 toneladas con el cuello; he hecho banco plano con 300 kilos; en 2019 hice la primera sentadilla pesada, que fueron 350 kilos; en 2017 gané un torneo clásico de sentadilla sin vendas, sin rodilleras ni cinturón, de 300 kilos; hice banco plano con 230 kilos y movimiento de pres plano con 235 kilos; y he levantado con una sola mano una mancuerna de 120 kilos”, concluyó Emanuel Mendoza, quien mide 1.90 metros, pesa 190 kilos y también fue selección Colombia de rugby.