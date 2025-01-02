Cambio en ‘Noticias RCN’: ella es la presentadora que asume las emisiones de las mañanas

‘Noticias RCN’ se prepara para realizar nuevos ajustes en su equipo de presentadores. En las últimas semanas el informativo y otros espacios del Canal RCN han registrado movimientos internos que incluyen cambios de franjas y nuevas responsabilidades para algunas de sus figuras más reconocidas.

Ahora se conoció que la primera emisión del noticiero, que se transmite de lunes a viernes, contará con una nueva integrante a partir de julio. Se trata de una periodista que durante los últimos años ha acompañado a los televidentes en las emisiones de fin de semana y que asumirá un nuevo reto dentro del equipo informativo.

¿Qué presentadora llegará a la primera emisión de Noticias RCN?

La periodista Rossy Lemos será la encargada de asumir este nuevo reto profesional dentro de ‘Noticias RCN’. La comunicadora, reconocida por su trabajo en las emisiones de sábado y domingo, pasará a integrar el equipo de la primera emisión del informativo entre semana.

La propia presentadora fue la encargada de compartir la noticia durante una entrevista concedida al programa ‘Bravíssimo’. Allí habló sobre los cambios que traerá esta nueva etapa en su carrera y recordó algunos de los sacrificios que ha implicado trabajar durante los fines de semana desde su llegada al canal.

“Desde 2020 he estado en Noticias RCN en las emisiones de fin de semana. Mi familia ya no me invitaba a los paseos y a las fincas por mis horarios. A partir de julio entro al equipo de la primera emisión de lunes a viernes después de seis años”, expresó Rossy Lemos al referirse al cambio que asumirá dentro del noticiero.

Durante la conversación también explicó que varias personas cercanas le han comentado que esta nueva rutina podría representar una transformación importante en su vida cotidiana. Según contó, trabajar los fines de semana le impedía participar en actividades familiares y sociales que suelen desarrollarse precisamente durante esos días.

“Todo el mundo me dice que me va a cambiar la vida, en cosas mínimas como el ir un sábado a mercar. No quiere decir que no agradezca, pero es que antes nadie se encontraba conmigo en los días que descansaba entre semana”, agregó la presentadora de ‘Noticias RCN’ al hablar de la nueva etapa que comenzará próximamente.

¿Quién es Rossy Lemos?

Es una periodista oriunda de Quibdó, Chocó, que ha construido una destacada trayectoria en los medios de comunicación colombianos. Es comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana y a lo largo de su carrera ha trabajado tanto en televisión como en radio.

Antes de llegar a ‘Noticias RCN’, hizo parte de medios como Telepacífico, donde desarrolló buena parte de su experiencia profesional. También trabajó como corresponsal de ‘Noticias Caracol’ en Cali y tuvo un paso por Blu Radio, consolidando un perfil enfocado principalmente en la información y el cubrimiento de temas de actualidad.

En mayo de 2020 se vinculó a ‘Noticias RCN’, donde comenzó a aparecer regularmente en las emisiones de fin de semana. Con el paso de los años, Rossy Lemos se convirtió en una de las figuras más reconocidas de esa franja informativa gracias a su presencia constante frente a las cámaras y a su trabajo periodístico.

Su trayectoria también ha recibido reconocimientos. En 2019 fue nominada al galardón Afrocolombiana del Año, una distinción que destaca el aporte de líderes y profesionales afrodescendientes en diferentes campos. Ahora, con su llegada a la primera emisión de lunes a viernes, Rossy Lemos asumirá uno de los desafíos más importantes de su carrera dentro del Canal RCN.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí