Camilo sorprendió con video junto a sus hijas Índigo y Amaranto: así están de grandes

Camilo y Evaluna Montaner son padres de Índigo, de 4 años, y Amaranto, de 2. Desde que nació su primera hija, la pareja optó por mantener en privado la identidad y el rostro de sus pequeñas, una decisión que han tomado para cuidar su privacidad. Aunque de vez en cuando comparten momentos familiares en sus redes sociales, suelen hacerlo sin mostrar sus caras. Esta elección ha hecho que cada vez que las niñas aparecen, despierten una curiosidad especial entre sus seguidores, conocidos como ‘La tribu’.

Así se ven actualmente las hijas de Camilo y Evaluna

Hace unas horas, el intérprete de Pegao publicó un video promocionando su nuevo álbum Para cuando sean mayores que sale a la luz el 9 de septiembre. En el clip, que tiene como fondo un pedazo de su nueva canción El árbol, aparece disfrutando y jugando junto a sus dos hijas, Índigo y Amaranto, quienes están vestidas con vestidos blancos mientras corren felices por lo que parecen ser los camerinos antes de uno de sus conciertos.

Aunque el cantante compartió un momento más íntimo de su vida como padre con sus seguidores, se mantuvo firme en la decisión que él y Evaluna han tomado desde hace tiempo: cuidar la privacidad de sus hijas. En el video, Índigo y Amaranto se muestran de espaldas o de perfil, asegurando que sus rostros no se expongan directamente. Sin embargo, los internautas no dudaron en comentar lo grandes que están las niñas.

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“Qué ternurita”, “qué divinas están las peques”, “¿en qué momento Amaranto es del tamaño de Índigo?”, “qué grandes están las princesas de la tribu”, “qué hermosura esa familia”, “definitivamente salieron a su papi con sus piecitos con tierra de andar descalzas. Amo esta bella familia”, “tienes a dos hijas que son dos muñecas, son preciosas las dos”, “se ve que tiene una familia bonita”, “están enormes y hermosas”, son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios.

Camilo y Evaluna han compartido algunos momentos de su vida diaria a través de sus redes sociales. Sin embargo, cuando se trata de sus hijas, han sido firmes en establecer ciertos límites. En ocasiones pasadas, la pareja ha comentado que Índigo ha mostrado interés en aparecer en sus videos, pero han decidido esperar hasta que crezca y pueda tomar esa decisión por sí misma. Mientras las niñas continúan su crecimiento alejadas de las miradas del público, el cantante transformó esta nueva etapa de su vida familiar en una fuente de inspiración para sus canciones.