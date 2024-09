Camilo y Evaluna reaccionan a rumores de separación: “da rabia esta situación”

Camilo y Evaluna llevan cuatro años de casados. Los artistas ha sido protagonistas de múltiples titulares de noticias relacionadas con sus vidas profesionales y personales.

En redes sociales cuentan con una comunidad de más de 40 millones de seguidores, conocidos como ‘La tribu’, que son todos los fanáticos que están al pendiente de cada cosa que publican.

El pasado 1 de agosto se convirtieron en padres por segunda vez de Amaranto y, desde entonces, han publicado una serie de fotos y videos con la niña, aunque no han revelado su rostro.

Te puede interesar: Camilo reveló el aterrador motivo por el que le tiene miedo al agua: “¿y ahora?”

Evaluna subió una fotografía junto a su esposo, Camilo Echeverry, y sus hijas: Índigo y Amaranto. Fotografía por: Instagram/@

¿Camilo y Evaluna tuvieron crisis y vivieron separados?

Como cada lunes, los cantantes de Índigo publican un video en su canal de YouTube mostrando y hablando sobre algunos detalles de sus vidas. En el más reciente, titulado Reaccionamos a cosas que dicen de nosotros, la pareja se refirió a algunos de los rumores que han surgido en redes sociales y medios de comunicación sobre su relación.

“De nosotros se dicen muchas cosas, pero a veces salen cosas muy chistosas, nosotros la verdad nunca decimos nada al respecto porque estamos muy ocupados riéndonos y ninguna nos la tomamos en serio”, afirmó Echeverry.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Hace unos meses, se rumoró que Camilo y Evaluna enfrentaban una crisis, previa al nacimiento de Amaranto. “Camilo falla a Evaluna e implora su perdón ante sus ‘followers’”, “Camilo y Evaluna anuncian su separación”, fueron unos de los titulares que los artistas leyeron para aclarar el rumor.

“¿Qué? Estábamos en Madrid y yo manché toda la ropa blanca que la convertí en gris... La gente se asustó y pensaron que nos habíamos separado... Nos separamos, pero de la cama, porque ya tenemos dos muñecos en la mitad”, dijo el colombiano entre risas.

¿Camilo y Evaluna le tienen dieta vegana a Índigo?

De igual manera, hicieron referencia a otros temas que se han convertido de interés para sus seguidores, como la crianza de sus hijas. Con respecto a rumor de una supuesta dieta vegana que le tienen a su primogénita, en la que, supuestamente, le dan solo leche materna y aguacate. Así respondieron: “¿qué es esto?”, dijo Evaluna. Enseguida Camilo agregó: “ay, no, recójanse. Les voy a decir por qué me da rabia esta situación. Por la falta de excelencia. La gente que está diciendo que tenemos a Índigo a punta de leche materna, no hagas ese clickbait que no tiene ningún sentido. Este mensaje es para llamar a la excelencia, si van a hacer noticias falsas de nosotros, que sean una chimba de noticias falsas”.

Finalmente, el artista aseguró: “creo que el sentido del humor es algo importante. Si ustedes se ríen de ustedes mismos nadie se va a poder reír de ustedes”.