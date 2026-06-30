Canción de Haaland en español: qué dice la letra e historia del video viral

Durante el Mundial 2026, varios jugadores han llamado la atención no solo por su desempeño en el campo de juego, sino también por aspectos curiosos de sus vidas que han sido de gran interés para los hinchas y seguidores en redes sociales. Uno de ellos ha sido Erling Haaland, jugador de la Selección de Noruega, quien se ha viralizado por sus goles, pero también por una canción que se ha convertido en un clásico.

Usuarios han replicado el audio para acompañar videos de futbol, celebraciones, memes e incluso situaciones cotidianas. Sin embargo, muchos se han estado preguntando qué dice la letra. Al traducirla al español, resalta las cualidades del jugador como su capacidad goleadora, su impacto y su disciplina que lo han convertido en uno de los futbolistas más reconocidos a nivel mundial. Aunque tiene varias estrofas, ha sido el coro el más escuchado en redes sociales como Tik Tok e Instagram, pues resultó sencillo en repetir.

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Letra completa de la canción viral de Haaland

Haaland, Haaland

Hasta el Bayern tiene miedo

Pronto todo el país lo conocerá

Ha ha ha Haaland.

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Hey! Haaland, Haaland

Ayer era un desconocido

Hoy todo el país lo está celebrando

Ha ha ha Haaland.

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Haaland, Haaland

Cada disparo es un gol

Pronto se enfrentará a Neymar

Ha ha ha Haaland.

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Haaland, Haaland

Los Hat-tricks son su hobby

Porque lo llaman igual que a un Dios

Ha ha ha Haaland.

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Es un Blue, igual que su padre

Ahora está en el Etihad ¡

Ha-Ha-Ha-Haaland, hey!

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Haaland, Haaland

Llegó a nosotros desde Alemania.

Está aquí para ganar la Champions League

¡Ha-Ha-Ha-Haaland, hey!

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Haaland, Haaland

Nacido en Yorkshire, un chico noruego

Roy Keane intentó aniquilar a su padre

¡Ha-Ha-Ha-Haaland, hey!

La otra canción que canta Haaland que quizá no sabías. Esta es la historia

Además de ese tema que se viralizó, existe otro que también ha generado miles de reacciones. Se titula Kygo Jo y fue publicada originalmente en 2016, durante la adolescencia de Haaland y que muestra su faceta musical poco conocida. Allí, participa el propio jugador junto a Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg unos amigos de la Selección Sub-17 de Noruega, bajo el nombre del grupo Flow Kingz. En el videoclip se observa a los adolescentes haciendo coreografías y escenas de su vida cotidiana.

Aunque en el momento del lanzamiento la canción pasó casi desapercibida, diez años después el videoclip ha tenido un aumento en sus reproducciones, impulsado por el Mundial y el destacado desempeño del delantero noruego. Millones de usuarios en TikTok, X, Instagram y YouTube han estado compartiendo pedacitos del videoclip donde el jugador aparece cocinando en una parrilla, saltando en un trampolín, cantando y rapeando con sus amigos y posando de forma divertida frente a la cámara.

La letra dice:

¡Hola! ¿Qué tal?

No te he visto últimamente, ¿te has perdido?

He estado haciendo negocios y he ganado mil millones.

Por cierto, también me compré una parrilla de gas.

Por si te lo preguntabas, también fui a la tienda.

Hice algunas compras porque tengo mucho dinero para gastar.

Claro que compartiré algo contigo, amigo.

Porque sé que no te queda mucho dinero.

Sí, se puede decir eso, es muy amable.

Me alegraste el día, ahora estoy súper feliz.

Voy a comprar un teléfono con una suscripción, sin permanencia.

Que pueda usar de día y de noche.

Chicos, ¿pueden dejar de hablar tanto?

Entonces no habrá diversión.

Mejor hablemos de la crisis mundial.

Creo que eso es mucho más importante.

Chicos, soy Lyng y todo el mundo lo sabe.

Soy el tipo que ven en la tele.

Incluso me veo bien cuando como.

Creo que eso es mucho más importante.

¡Kygo!

El otro día salí a comer una ensalada César.

Un tipo grande como yo necesita comida de verdad.

Luego fui a las Bahamas de compras.

Pero no le dije nada a mi esposa, así que se enfadó un poco.

Pero me lo pasé genial, no había límites.

Me encantaría volver ahora mismo.

Pero tengo mucho que hacer en la oficina durante el día.

Así que salgamos a comer algo.

Sí, hagámoslo.

Me encantaría ir.

Déjame llevarte a un lugar fantástico y precioso.

No recuerdo cómo se llama, pero está en una granja de montaña.

Creo que no está lejos, solo a unos kilómetros.

La última vez que estuve allí, vi algo raro.

Fue tan raro que no podía pensar con claridad.

Pero no te voy a aburrir con mis historias.

Escuchemos lo que Lyng tiene que decir.

Chicos, ¿podéis dejar de hablar tanto? Entonces no habrá diversión.

Mejor hablemos de la crisis mundial.

Creo que eso es mucho más importante.

Chicos, soy Lyng y todo el mundo lo sabe.

Soy el tipo que ven en la tele.

Incluso me veo bien cuando como.

Creo que eso es mucho más importante.

Sí, es pegadiza, Lyng, pero algo que también es pegadizo es este ritmo instrumental de Kygo que creo que le da a la canción una nueva dimensión, como la guinda del pastel.

Sí, pero no sé bailar con Kygo.

¿Pero sabes qué, Lyng? Tobby y yo te vamos a enseñar cómo se hace.

¡Sube el volumen!

Sí, de acuerdo. Tobby, ¿lo hacemos?

Sí, hermano.

Kygo sí