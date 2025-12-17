Cantante de reguetón que inició con J Balvin hoy trabaja como domiciliario: “No ha sido fácil”

Durante los primeros años del auge del reguetón en Colombia, cuando Medellín empezaba a consolidarse como una de las cunas del género urbano en Latinoamérica, varios artistas emergieron en paralelo y compartieron tarima, estudios y público. Entre ellos estuvo Riko ‘El Monumental’, un nombre que para muchos seguidores del reguetón clásico colombiano resulta familiar por canciones que circularon con fuerza en emisoras y discotecas y a finales de la primera década del 2000 y comienzos de los 2010.

Con temas como Una mirada, Me le pegué y Déjala volar, el artista paisa logró posicionarse en la escena urbana local y regional, convirtiéndose en uno de los exponentes de una generación que creció al mismo tiempo que figuras como J Balvin y Reykon.

Aunque su carrera tuvo momentos de visibilidad y giras en distintos países de Latinoamérica, con el tiempo su presencia mediática se fue diluyendo. A diferencia de otros colegas de generación que lograron consolidarse en la industria internacional, Riko atravesó pausas prolongadas en su carrera musical, combinadas con procesos personales que impactaron su continuidad.

¿Qué pasó con Riko ‘El Monumental’?

En días recientes, el cantante volvió a ser tema de conversación luego de compartir un video en redes sociales en el que reconoció estar atravesando una situación económica compleja, una realidad que —según explicó— no es ajena a los altibajos que viven muchos artistas a lo largo de su trayectoria.

Sin entrar en dramatismos, Riko habló con franqueza sobre el momento que enfrenta actualmente. “No sabía cómo iba a empezar a hacer este video. No ha estado pues como fácil la situación. Todo el mundo pasa por altas, por bajas, por subidas y bajadas”, expresó al inicio del mensaje, en el que dejó claro que, aunque el panorama no es sencillo, mantiene la disposición de seguir trabajando y haciendo música.

En el mismo video, ‘El Monumental’ explicó que, mientras continúa desarrollando proyectos musicales, tomó la decisión de empezar a trabajar como domiciliario en Medellín, ofreciendo servicios de diligencias y encargos para quienes lo necesiten. “En este caso pues tenemos una situación económica diferente, pero con mucha moral pues obviamente de seguir camellando y seguir haciendo música”, afirmó.

El cantante detalló que realizará domicilios, recogidas y entregas dentro de la ciudad, e incluso dejó un número de contacto para que las personas interesadas puedan comunicarse directamente con él. “Voy a empezar a trabajar de domiciliario a las personas que estén aquí en Medellín, que necesiten hacer alguna diligencia, que los recojan o que los lleven. Me marcan de una”, señaló.

Lejos de presentar su situación como una derrota, Riko cerró su mensaje destacando la importancia del trabajo constante, independientemente del momento que se atraviese. “Ya saben pues, son personas serias. Un abrazo, muchachos. Se cuidan y ahí estamos”, concluyó.

La publicación generó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas del género destacaron su actitud y su disposición para salir adelante. Además, muchos lo animaron a continuar con su carrera musical y a sorprender a su público con nuevas canciones.

