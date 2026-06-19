Cantante iraní es condenada a 74 latigazos por cantar sin velo en un concierto virtual

En las últimas horas, medios internacionales han reportado que Parastoo Ahmad, una cantante iraní fue condenada por un tribunal en Irán a recibir 74 latigazos tras su participación en un concierto virtual donde se presentó sin el velo islámico obligatorio.

¿Qué pasó con la cantante Parastoo Ahmad?

El caso se remonta al 11 de diciembre de 2024, cuando la artista de 29 años decidió compartir una presentación musical a través de su canal de YouTube. Este evento tuvo lugar en un antiguo caravasar cerca de la ciudad de Qom. Durante su actuación, Ahmadi se mostró con el cabello al descubierto y sin el tradicional hiyab, lo que las autoridades iraníes consideraron una infracción a las normas morales y religiosas que rigen en el país. En la República Islámica, las mujeres enfrentan restricciones significativas en el ámbito musical; no se les permite grabar discos y solo pueden realizar conciertos dirigidos a audiencias femeninas, sin la posibilidad de grabar videos o tomar fotografías.

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Un tribunal penal de Qom dictó la sentencia que no solo involucra a la cantante, sino también a ocho miembros de su equipo de producción, acusándolos de difundir contenido “inmoral” y de atentar contra la moral pública al publicar su concierto en internet. Los músicos que participaron en la grabación también enfrentan la misma pena corporal y restricciones profesionales durante dos años. Este concierto, que algunos medios apodaron “Concierto del Caravasar” o “Concierto Imaginario”, logró millones de visualizaciones en redes sociales y fue visto por muchos activistas como un acto de desobediencia civil ante las estrictas normas que rigen la vida de las mujeres en Irán.

La artista ya era conocida por su postura crítica hacia el régimen y por su apoyo a las protestas que surgieron tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, un caso que dio inicio al movimiento “Mujer, Vida, Libertad”.

¿Quién es la cantante Parastoo Ahmad?

Parastoo Ahmadi es una cantante iraní que ha logrado destacarse como una de las voces más prominentes de la nueva ola de artistas que desafían las estrictas normas que limitan a las mujeres en Irán. Con una carrera que fusiona la música tradicional y contemporánea persa, Ahmadi ha encontrado en su arte una forma de transmitir mensajes de libertad y empoderamiento femenino. Para muchos, ella simboliza la lucha de una generación de mujeres iraníes que anhelan más libertad de expresión y autonomía, mientras que para las autoridades, sus acciones son vistas como una violación de las leyes del país.