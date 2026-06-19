Caracol Televisión lideró la audiencia durante el debut de Colombia en el Mundial 2026

El debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo dejó una victoria 3-1 sobre Uzbekistán, sino también cifras destacadas de audiencia para Caracol Televisión y sus plataformas digitales.

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¿Cómo le fue al canal Caracol en el primer partido de la selección Colombia en el Mundial?

Según datos reportados por IBOPE, la transmisión del encuentro alcanzó un share de 72,7 % y un rating de 23,9 %, consolidándose como uno de los eventos más vistos relacionados con la Copa del Mundo en los últimos años. La medición también indicó un alcance del 34 %, equivalente a más de 16 millones de colombianos que siguieron el compromiso a través de la señal del canal.

Las cifras reflejan el interés que generó el estreno de la Tricolor en la cita orbital y el impacto que continúa teniendo el torneo entre los televidentes del país. De acuerdo con la información entregada por la compañía, el principal competidor registró un share de 16,9 % y un rating de 5,7 % durante la misma franja.

El seguimiento del partido también impulsó el consumo en los canales digitales asociados a la cobertura mundialista. La marca Gol Caracol reportó más de 11 millones de reproducciones en sus diferentes ventanas digitales, mientras que sus cuentas oficiales en redes sociales superaron los 63 millones de visualizaciones.

Uno de los datos más destacados estuvo relacionado con Ditu, la plataforma de streaming de Caracol Televisión. Durante la transmisión del encuentro entre Colombia y Uzbekistán registró 2,3 millones de reproducciones y más de 26 millones de minutos consumidos.

La compañía señaló además que el número de usuarios conectados durante el partido creció cerca de un 400 % frente a los niveles habituales de la plataforma, marcando así su mayor nivel histórico de consumo desde su lanzamiento.

El despliegue de Caracol Televisión para cubrir el Mundial 2026

La cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se desarrolla desde México, Canadá y Estados Unidos, países que albergan el torneo. Para ello, Gol Caracol cuenta con un equipo de aproximadamente 70 personas entre periodistas, camarógrafos e ingenieros.

El operativo también incluye 20 cámaras distribuidas en las diferentes sedes, además de equipos técnicos instalados en los tres países anfitriones para realizar transmisiones y reportes diarios sobre el desempeño de la selección Colombia y el desarrollo del campeonato.

Con estos resultados, tanto en televisión abierta como en plataformas digitales, la compañía destacó el alcance alcanzado durante la primera presentación de Colombia en el certamen mundialista.