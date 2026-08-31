Carla Giraldo cumplió 40 años. Así celebró con su novio, en fiesta temática de ‘Lolita’

La actriz antioqueña Carla Giraldo se hizo famosa en el país cuando protagonizó la novela ‘Me llaman Lolita’, de RCN. Con 14 años y tras una convocatoria nacional, Giraldo se alzó con el estelar y trabajó junto a Marcelo Cezán, quien fue el galán del proyecto.

La carrera artística de Carla la llevó después a exitoso seriado de la década los los 90’s ‘Francisco el matemático’ y a la novela ‘Pobre Pablo’. En lo personal vivió momentos complejos que la llevaron a ocupar los titulares de los medios del entretenimiento

Carla continuó su carrera en la actuación en proyectos como ‘La ruta blanca’, ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘La ley del corazón’, entre otras. Estuvo en el reality culinario ‘MasterChef Celebrity’ que terminó ganando y mostrando una faceta distinta de ella. A raíz de su éxito en la cocina, abrió su propio restaurante. Giraldo también fue mamá de dos hijos, Adrián y Damián, producto de su relación con Mauricio Fonnegra, con quien terminó en el 2024.

Desde hace tres años es la conductora del reality de convivencia ‘La Casa de los famosos’.

Los 40 años de ‘Lolita’

Ahora, la famosa Lolita llegó a los 40 años y los celebró con una fiesta en la que por sus publicaciones, no solo se divirtió bastante sino que quiso recordar al personaje que la hizo famosa y con el que todo empezó en 1999.

La fiesta celebrada en uno de los restaurantes más tradicionales del país, donde conjugan rumba y gastronomía típica, incluyó el tradicional pastel de cumpleaños y festones alusivos a Lolita.

Giraldo se vio feliz junto a su actual novio Roberto Asís, con quien este septiembre próximo cumplirá dos años de noviazgo.

Algunas de las personas que celebraron junto a Giraldo sus cuatro décadas fueron Kimberly Reyes y Tuti Mejía.

“Tenemos que hablar. Hoy cumplo años. Y nunca he sido mucho de celebrarlos, pero cuando las personas que te quieren se juntan para celebrarte”, escribió en su Instagram la actriz que publicó un carrusel de imágenes con algunos momentos de la celebración, abriendo con una donde se va un apasionado beso con Asís.

“Gracias gracias a todos los que vinieron, a los que me acompañaron de lejos, a todos por sus buenos deseos y a la vida porque hemos aprendido que a pesar de lo compleja que puede llegar a ser…. La quiero a morir”.

Famosas como Xilena Aycardi, Viena Ruiz, Stephanie Cayo, Coraima Torres y Paulina Dávila le enviaron sus felicitaciones.

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