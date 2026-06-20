Carlos Alberto Morales, de ‘Gol Caracol’: de vender en la calle a cantar goles del Mundial

El 5 de septiembre de 1993 Colombia vivió uno de los momentos más emocionantes en el fútbol. Ese día, la Tricolor jugó en las eliminatorias al Mundial 94 contra Argentina. El marcador fue histórico: 5-0. Antes de que el partido comenzara, Carlos Alberto Morales, en aquel tiempo de 16 años, y su hermano Diego no tenían donde verlo en su casa de Ibagué, así que le pidieron permiso a su mamá para ir al frente de su vivienda, donde funcionaba una cancha de tejo.

“Cuando salen en la pantalla William Vinasco y Adolfo Pérez le dije a mi hermano: ‘algún día yo voy a estar allá”, recordó, en una charla que tuvo hace un tiempo con Vea de El Espectador. Hoy, Carlos Alberto es el narrador de los partidos en el ‘Gol Caracol’ y Blu Radio. “Desde esa época lo decreté y quedó en el corazón de ese adolescente que hizo carrera, y mira donde estamos ahora”.

Aunque su trayectoria en medios comenzó hace más de 25 años, su amor por el fútbol inició en su infancia, cuando iba en compañía de sus padres y su hermano a ver jugar al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué. Cuando sus papás se separaron era un adolescente que entendió las complicaciones económicas que llegaron con este cambio y no dudó en salir a trabajar mientras culminaba sus estudios de bachillerato.

Inicialmente hizo mandados: “Le llevaba el desayuno y la cena a un señor que era zapatero y que no podía moverse por su condición física. No me acuerdo si me pagaba $500 o $200 del momento”, recordó.

Para ‘los diciembres’ se rebuscaba con su hermano: “Comprábamos velas, y días antes de la noche de las velitas íbamos de puerta en puerta vendiéndolas”. También rememoró con Vea que cuando no había restricción, vendía luces de bengala en Navidad.

Su primer trabajo un poco más estable fue con el grupo Signo. “Yo era el utilero, iba a los diferentes toques, organizaba el transporte y me encargaba de conectar, instalar, recoger y limpiar todo”. Así llegó a Rancho Parrilla Show, un sitio tradicional de la capital tolimense, donde lavó vasos y preparó picadas para la clientela. De esta manera, pagó sus dos últimos años de colegio. En las noches tuvo una venta de perros calientes.

Así descubrió su talento la voz del ‘Gol Caracol’

Cuando se graduó, prestó el servicio militar, en él descubrió el potencial de su voz. “Me gustaba jugar fútbol, pero había compañeros que tenían más talento y me quedaba en la banca. Un día donde jugábamos el partido, hubo un evento y había un sonido, dos cabinas, un mezclador, unos micrófonos… Y entonces me pareció fácil prender el micrófono, las cabinas y comenzar a hacer que narraba. Tanto les gustó que el coronel y uno de los capitanes que jugaba con nosotros, no me dejaron jugar más para que narrara los partidos. Yo creo que ahí descubrí que había un talento”.

Pasaría un buen tiempo antes de volver a mostrar las cualidades de su voz. Al concluir su vida militar experimentó como cotero, pues su mamá gerenciaba una empresa de harinas y le consiguió trabajo en la compañía. Cargó bultos de harina, volvió a Rancho Parrilla y luego, llegó el mundo que conquistaría, pero en el que también pagaría un precio de tiempo y esfuerzo antes de empezar a brillar.

Su primer contacto con la radio ocurrió cuando le presentaron a Henry Pava, de Radio Súper. Al principio no recibió remuneración, pero aprendió todo para convertirse en locutor control. Tras un par de años de trabajo en la emisora, donde cumplía el horario nocturno y debía estar atento para programar los distintos espacios, una situación familiar lo llevó a un momento de quiebre.

Su abuela falleció y luego de ir a su velación acudió a su trabajo. El cansancio lo venció en la madrugada y se durmió durante un cuarto de hora, tiempo en que debía ir al aire la grabación de un cliente, quien se quejó al no escucharla. Esta falta derivó en su despido. La determinación lo puso en aprietos, pues para aquel entonces, año 2000, ya había formado una familia con Deisy Cortés, de quien se separó hace más de una década.

Actualmente Carlos Alberto Morales hace parte del equipo del canal caracol que cubre la Copa de Fútbol 2026. Fotografía por: Diego Cuevas

Una nueva oportunidad y un consejo dorado

Afortunadamente no pasó mucho tiempo para que lo llamaran de la emisora Ecos del Combeima. No tenía sueldo fijo y trabajaba por los llamados cupos publicitarios, así que se vio obligado a complementar su rol en la radio con otros oficios. Fue mesero, presentó eventos y trabajó perifoneando en un conocido almacén de vestuario ubicado en el centro de Ibagué.

Fue el comentarista Álvaro Ariza Cortázar quien lo alentó a potencializar su talento e ir más allá de ser una voz comercial para convertirse en narrador. “Me decía ‘hombre, tiene voz, coja una grabadora bájele el volumen al televisor y grábese”. Morales aceptó la recomendación y empezó a practicar, así fue perfeccionándose en el arte de la narración.

Su voz lo llevó a Caracol Radio. En el 2007, y después de audiciones, llegó al Canal Caracol como presentador de deportes de ‘Noticias Caracol’ y narrador del ‘Gol Caracol’.

Cinco Mundiales presenciales

A sus casi 50 años, Morales puede decir que se cumplió el sueño que tuvo antes del Mundial 94. Desde Estados Unidos, donde cubre la Copa 2026, recordó para Vea de El Espectador, el número de torneos orbitales en que ha laborado: “Cinco presenciales y seis cubriendo. El Mundial de Alemania fue desde las instalaciones de Caracol Radio”.

D ice que uno de los momentos más emocionantes en su carrera ha sido la participación del combinado colombiano en el Mundial de 2014, celebrado en Brasil. “Por lo que significó para la Selección Colombia, el mejor gol del mundial y un James Rodríguez goleador, esa copa es inolvidable para todos los colombianos”.

En su memoria está también el instante más impactante: “En Brasil 2014, la goleada de Alemania a Brasil 7-1, cuando nadie la esperaba, para los locales y para uno, que tiene la costumbre de ver a un Brasil fuerte”.

Lo duro, el favorito y el sueño de La Voz del Gol de Caracol

Para ‘La voz del gol’, lo más difícil ha sido ver cómo la Selección Colombia se despide antes de tiempo: “Siempre las eliminaciones van a ser complicadas, tristes…", de ahí que uno de los sueños es, algún día, poder narrar un partido en la final mundialista, donde Colombia dispute el título “y que además lo gane”.

Mientras llega ese momento, el ibaguereño habla de su opinión sobre quién podría ganar este mundial y explica su preferencia. “Mi favorito es Francia, por los jugadores que tiene, Mbappé y demás, son grandes futbolistas que están en la cresta de la ola, en su gran momento… van a estar, ¿por qué no?, en la final.”.

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