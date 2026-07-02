Carlos Giraldo ya piensa en su retiro de la tv: “Espero quedarme unos tres años más y chao”

Después de casi tres décadas frente a la pantalla, Carlos Giraldo aseguró en entrevista con Vea de El Espectador, que ya comenzó la cuenta regresiva para despedirse de la televisión. El presentador de La Red admitió que, aunque siente un cariño especial del público que lo reconoce y lo saluda por su nombre en la calle, ya comienza a contemplar el final de esta etapa.

“Quiero descansar”: Carlos Giraldo se despedirá de la televisión

Con 28 años de experiencia en televisión, a los que se suman otros 18 sobre los escenarios antes de hacerse famoso, Giraldo afirma que nunca ha tenido la intención de quedarse para siempre en la pantalla chica. De hecho, cree que cada carrera tiene su propio ciclo y, en su caso, ya está reflexionando sobre el próximo capítulo de su vida. “Yo quisiera que La Red durara la vida entera, no con nosotros, sino que se vaya haciendo ese empalme con los nuevos y eso es lo que están haciendo. Ojalá lleguen otros y le den otros 15 años de vida al programa. Yo no me quiero quedar ahí toda la vida. Espero quedarme unos tres años más y chao del todo”, aseguró.

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El presentador compartió que sus planes de retiro tienen un propósito muy claro: alcanzar las semanas necesarias para poder acceder a su pensión. Recordó que al inicio de su carrera como artista, trabajaba de forma independiente y no tenía un contrato laboral formal, lo que le impidió empezar a cotizar para salud y pensión desde el principio. Por eso, ahora necesita un par de años más de trabajo para cumplir con el mínimo de semanas requeridas. “Empecé tarde y necesito para sumar todas las semanas, un par de años más de trabajo, ahí cumplo las semanas mínimas y ya veremos qué hago. Yo sí quiero descansar, yo no creo que me quiera quedar toda la vida en el medio”.

El presentador de ‘La Red’ reveló que se despedirá una vez complete las semanas necesarias para acceder a su pensión. Fotografía por: Caracol Televisión

Giraldo también compartió sus pensamientos sobre cómo ha evolucionado la industria del entretenimiento: “Yo era muy distinto hace 28 años, cuando arrancamos esto era otra cosa. Sé que hasta hace muy poco se hablaba mucho de la vejez y la vejez en el mundo del espectáculo es sinónimo de despedida, pero ahora estamos en otras épocas, estamos en la época de la longevidad y esto ha permitido que la gente esté más tiempo en sus oficios, en sus profesiones, en sus cargos”.

Uno de los temas que también abordó fue la llegada de nuevas caras a La Red. En respuesta a quienes ven estos cambios como un relevo generacional, el periodista dejó claro que nunca lo ha considerado una amenaza. “A nosotros no nos sucede tanto como la gente considera, y en el caso de la llegada de Marco Vergara nosotros estamos felices, pero no sentimos que él llegó porque fuera más joven, llegó porque ofreció algo nuevo y distinto. Entonces, no estamos siendo reemplazados por personas más jóvenes, sino por personas que llegan con una capacidad de ejercer algún tipo de función dentro del programa que quienes estamos ahí ya no la hacemos por falta de conocimiento. La sociedad toda ha cambiado y ha mutado. La gente adulta ofrece un conocimiento, trayectoria, experiencia, y los jóvenes, innovación”.

Carlos Giraldo y sus 28 años en televisión

Giraldo también reflexionó sobre las casi tres décadas que ha pasado en la televisión y destacó que uno de los mayores logros de su carrera ha sido la conexión que ha forjado con su audiencia. “El secreto de la vigencia es haber generado una credibilidad y el respeto por la profesión. Vengo de una formación donde la disciplina fue muy importante. Esperemos a cumplir 30 de años de carrera y lo que venga será un regalo de la vida y si no, daré las gracias y ya. Son 28 años de carrera en televisión más 18 años más en los escenarios, aunque esos no cuentan porque la gente no sabía yo quién era”.