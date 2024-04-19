Carlos Manuel Vesga: edad, qué estudió, esposa y más del colombiano nominado al Premio Emmy

Carlos Manuel Vesga fue noticia el año pasado cuando se lanzó la serie de Apple Tv ‘Pluribus’. Allí él personifica a Manousos Oviedo, un paraguayo que se constituye en uno de los pocos hombres que queda en el planeta en la historia de ciencia ficción creada por el mismo que ideó ‘Breaking Bad’.

Ahora Vesga vuelve a los titulares, ya que ese rol le acaba de dar una nominación el premio Emmy, el máximo galardón de la pantalla chica.

¿Quién es Carlos Manuel Vesga?

Carlos Manuel es un bogotano nacido el 30 de enero de 1976. De niño le encantaba imitar a las personas y sintió inclinación por la comedia por ello, Los Les Luthiers siempre lo inspiraron.

Hasta ahí se había enfrentado al arte desde lo interpretativo y de manera natural. Más tarde, mientras estudiaba Arquitectura, se dejó tentar por el mundo de la actuación. En una entrevista con Vea, de El Espectador, contó cómo cuando decidió estudiar Actuación, su familia lo apoyó y viajó a ir a Nueva York. “Decidí irme a Nueva York y me enfrenté al método de los gringos. El de Lee Strasberg donde debe uno recurrir a eventos a través de la memoria sensorial que le evoquen emociones reales. La verdad yo fui feliz en Nueva York, la pasé bien, pero esa experiencia actoral fue traumática”, contó revelando así que hoy tiene su propia manera de abordar personajes, en la cual se divierte más y sufre menos. Sobre cómo construye cada rol detalló: “No me convierto en el personaje. Yo se lo pongo más fácil a los demás”.

Vesga, quien actualmente está en temporada en la obra ‘Por una nariz’, en el Teatro Nacional de la calle 71, donde personifica al psiquiatra que procura quitarle un molesto tic al recién electo presidente, comenzó su carrera en la pantalla colombiana hace 25 años. Lo hemos visto en ‘Pobre Pablo’, ‘Floricienta’, ‘Pura sangre’, ‘La Nocturna’, ‘El Bronx’, ‘El yuppie y el guiso’, ‘Amor sincero’, ‘Noticia de un secuestro’, ‘A grito herido’, ’El cartel de los sapos, el origen’ y ‘Devuélveme la vida’ solo por mencionar algunos. Próximamente lo veremos en ‘María la caprichosa’, ya disponible en Netflix y pronta a estrenarse en Caracol.

Carlos Manuel Vesga está casado con actriz

Sobre su vida personal, Carlos Manuel está casado con la también actriz Jimena Durán hace más de 10 años. No tienen hijos y son amantes de los animales. EN otra entrevista contó que la pedida de mano fue algo particular. Él se ganó una beca para ir a estudiar a Estados Unidos y estaba claro que no la iba a rechazar, pero tampoco quería dejar a Jimena.

“Yo me di cuenta de que esto se iba a acabar si yo me iba a estudiar a fuera porque iban a ser tres años afuera. Entonces, estábamos viendo televisión y comiendo pizza, y yo le dije: ‘Mira, yo lo he estado pensando y yo estoy muy feliz contigo y no sé tú qué pienses si de pronto, para que tú te puedas ir conmigo, vamos a una notaría y firmamos unos papeles para que te den una visa y puedas irte conmigo y seguimos nuestra relación’”, contó a Juanpis González.

Vesga, nominado en el renglón de Mejor actor secundario en una serie de drama, está en competencia con Patrick Ball (‘The Pitt’), Billy Crudup (‘The Morning Show’), Shawn Hatosy (‘The Pitt’), Gerran Howell (‘The Pitt’), Jack Lowden (‘Slow Horses’), Tom Pelphrey (‘Task’).

Aquí más noticias que son tendencia