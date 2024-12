Famoso actor de El señor de los cielos padeció agresivo cáncer. Así cambió su vida

Carlos Torres es un reconocido actor mexicano que ha participado en diversas telenovelas y series de televisión. Su carrera comenzó a finales de los años 90, y desde entonces ha interpretado una amplia gama de personajes, desde galanes románticos hasta villanos complejos.

Entre sus telenovelas más memorables se encuentran La hija del Jardinero, Amor en custodia, La patrona y El señor de los cielos. En esta última, interpretó a Max Miravalle, un papel que le otorgó gran reconocimiento.

¿Qué le pasó al actor Carlos Torres?

Desde hace año y medio, el actor ha estado lidiando con una difícil batalla contra el cáncer de próstata, lo que ha impactado tanto su salud y su vida laboral. Con un emotivo testimonio, reveló los detalles de su diagnóstico, tratamiento y las profundas transformaciones que ha experimentado a nivel personal y espiritual.

Carlos Torres, actor mexicano. Fotografía por: Instagram

La noticia lo tomó por sorpresa y lo sumergió en un mar de emociones, desde el miedo y la desesperación inicial hasta una nueva conciencia sobre la vida y la muerte.

“Hola, soy un sobreviviente de cáncer. Hace año y medio me diagnosticaron cáncer de próstata, y desde entonces mi vida se está transformando. Primero me operaron y el doctor me dijo que sacaron de mi cuerpo un monstro enorme y el más agresivo. Luego me pusieron una dieta muy estricta en la que me quitaron prácticamente todo lo que me gusta, los manjares, pizzas, postres, entre muchas otras cosas”, comenzó diciendo en un video que publicó el pasado 24 de diciembre.

“Hace dos semanas terminé un tratamiento de 37 radioterapias, me estoy cuidando y mi vida se sigue transformando. Más allá de lo que los médicos están haciendo, siento que el milagro, la magia está sucediendo en mi mente, esta enfermedad me ha despertado una nueva conciencia, todos los días pienso en la muerte, el primer día fue cuando el doctor me confirmó el diagnóstico, al escucharlo me asusté y no paré de llorar en varios días, a partir de ahí cuando pienso en la muerte lo hago en paz.

Esta enfermedad le pega durísimo al espíritu, en algún momento pensé que se me había acabado la energía, creí que mi vida ya no tenía sentido, que se me había secado todo el entusiasmo y eso asusta, la desesperación me empezó a empujar, cometí muchos errores, quise culpar al mundo, exigí que los demás se hicieran cargo de mí como si fuera un niño desvalido, exigí compañía, cuidados, visitas, muestras de amor. Pareciera que el mundo se puso de acuerdo en contra de mí. Hoy esa exigencia me parece exagerada”, reveló.

“Mi vida económica se fue a la bancarrota”: reveló el actor Carlos Torres

La batalla contra el cáncer ha sido solo una parte de su lucha. Torres ha revelado que también se enfrentó desafíos económicos difíciles por la falta de trabajo que se desencadenó de su enfermedad.

“Ha sido muy difícil entender esto, pero más difícil ha sido tratar de explicárselo a quienes me rodean, mi vida laboral se puso en pausa, cambiaron muchas cosas, mi vida económica se fue a la bancarrota, mis afectos se escondieron, muchos me dieron la espalda cuando estuve más vulnerable, yo sé que nadie, por más que los obligue, está para salvarme, mi deber es aportarle a mi vida la mayor cantidad de bondad para nutrirme de amor, nadie es responsable”.

Sus seguidores le dejaron múltiples mensajes de apoyo: “Dios te bendiga siempre. Mi admiración y respeto”, “te mando un enorme abrazo”, “muchas gracias por dar amor y esperanza en medio de tu dolor”, “lindo testimonio”.