Carlos Vargas de ‘La Red’ tomó drástica decisión: “Lloro sin motivo”. ¿Qué pasó?

El terremoto que sacudió Colombia el 10 de agosto no solo dejó víctimas mortales, daños en edificios y miles de familias damnificadas, sino también una profunda huella emocional en quienes vivieron de cerca la tragedia; incluso, es quienes no.

En las semanas posteriores al sismo, muchas personas han compartido que todavía les genera miedo cada vez que sienten un movimiento. Les cuesta dormir, viven con ansiedad, están en un estado de alerta constante y tienen la sensación de que el terremoto podría volver a ocurrir en cualquier momento. A esto, se suman los múltiples incendios forestales que se han registrado en varias zonas del país. El impacto emocional de este tipo de acontecimientos también ha sido objeto de reflexión pública.

¿Qué le pasó a Carlos Vargas, presentador de ‘La Red’?

Vargas, quien ha sido parte del equipo de presentadores del programa de entretenimiento de los fines de semana de Caracol Televisión, compartió en las últimas horas que la constante exposición a noticias sobre esas tragedias y conflictos ha empezado a impactar su estado de ánimo. Por esa razón, tomó una decisión para intentar proteger su bienestar emocional:

“Voy a tener que dejar de ver noticias en redes y en TV. Siento como si todas las tragedias ambientales, terremotos y la guerra absurda empezada por Estados Unidos estuvieran manejando mis emociones. Lloro sin motivo, siento impotencia y, sinceramente, a veces me lleno de odio y quisiera ser Dios para tomar justicia por mis propias manos y hacerle daño a quienes hacen daño. Somos una raza dañina que, ni advertida, toma decisiones a tiempo para evitar tragedias”, dijo a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram donde tiene 777 mil seguidores.

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Además, lanzó fuerte crítica: “Elegimos mal a nuestros líderes mundiales. La gente pelea creyendo que sabe de política y nuestra ignorancia nubla la realidad del poder. El “poder” es uno solo y a él llegan pocos y los que permean ese “poder” tendrán que untarse de lo mismo que quienes ya están allí. Por eso ando cansado de todo lo que veo. El famoso “ICE” alimenta la xenofobia, genera división racial y podríamos tomar posiciones hostiles porque estas acciones nos tocan el corazón a través del dolor de un compatriota o familiar”.

En su publicación, Carlos Vargas compartió su frustración al ver tantos conflictos y tragedias, sintiéndose impotente al no poder encontrar una forma clara de ayudar. “¿Y cuál es la solución para todo esto? No lo sé. Creo que muchos estamos así, y como no sabemos qué hacer, seguimos la vida como si nada, con una sensación de impotencia. Yo particularmente me siento inservible para ayudar a la humanidad aportantes a la sociedad y eso me deja en un estado de ansiedad silenciosa”.

Sus amigos y seguidores han comentado su post, apoyando su pensamiento: “También dejé de ver noticias. Y también me siento por momentos impotente con el comportamiento humano”, “muchos pasamos por lo mismo; mi conclusión fue tomar distancia y hacer bien y a conciencia lo que a mí corresponde y lo que está en mis manos”, “qué reflexión tan pura y desgarradora”, “hiciste y dijiste lo que a muchos nos pasa”, “qué palabras bonitas, tristes, pero bonitas. Mi admiración”.