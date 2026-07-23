Carolina Acevedo será presentadora de noticiero de Colombia: “Mucha ilusión”

Durante más de treinta años, Carolina Acevedo se ha destacado por su faceta como actriz. A lo largo de este tiempo, ha hecho parte de importantes producciones como De pies a cabeza, Pobre Pablo, Un ángel llamado azul, Francisco el matemático, Nuevo rico, nuevo pobre, La ley del corazón, La nocturna, Las de siempre, entre otras. En el 2023 participó en MasterChef Celebrity, el reality culinario de RCN en el que la ibaguereña de 46 años se convirtió en la ganadora, llevándose no solo el título a mejor cocinera, sino también el millonario premio.

Carolina Acevedo llega como presentadora a Red+ Noticias

En las últimas horas, la actriz sorprendió a sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto profesional. Aunque se ha destacado por los personajes que ha interpretado, en esta oportunidad combinará su experiencia frente a las cámaras con el rol de entrevistadora.

A través de las redes sociales, Red+ Noticias y la misma actriz hicieron pública la noticia: “Nueva etapa. Nuevos retos. Mucha ilusión. Feliz de contarles que soy la presentadora de 15 Minutos Más. Un espacio para descubrir a nuestros artistas desde otra mirada, con conversaciones más cercanas, auténticas y humanas. Que felicidad compartir este nuevo comienzo con ustedes. Nos vemos el viernes a las 8:00 p. m”.

Sus seguidores le han dejado mensajes felicitándola por este paso profesional que asume a partir de este viernes 24 de julio. “Qué emoción, nuevos retos”, “te lo mereces, estas recogiendo los frutos que has sembrado”, “serás un éxito sin duda, lo que proyectas y tu linda energía son las llaves para abrir las puertas con grandes oportunidades en el futuro”, “todo lo que haces es espectacular”, “te mereces eso y más. Eres la más top”, “te mereces todo lo bonito de este mundo”, “hermosa y maravillosa”, “qué grande”.

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La actriz Carolina Acevedo se casará por tercera vez

En su vida personal, Carolina Acevedo está viviendo uno de sus mejores momentos. Hace tres meses la actriz anunció que se casará por tercera vez, tras aceptar la propuesta de matrimonio de Lucas Jaramillo, un diseñador industrial, empresario y creador de contenido con quien ha estado en una relación desde finales de 2022.

La propuesta de matrimonio se dio a principios de abril de 2026, durante un viaje a la playa. Jaramillo preparó un momento romántico al atardecer, rodeado de familiares y amigos, con música en vivo que interpretaba “Si nos dejan” de Luis Miguel. Acevedo compartió las fotos en sus redes sociales, acompañándolas con un emotivo mensaje que decía: “No es solo un anillo… es la forma más linda de decir ‘esto es real’. Y mientras todo alrededor era amor, supe que estábamos exactamente donde debíamos estar... Mil veces sí”. Su publicación rápidamente se llenó de felicitaciones de colegas, amigos y seguidores.