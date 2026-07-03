Carolina Cruz de ‘Día a Día’ reveló el secreto para mantenerse vigente en la televisión

Carolina Cruz ha sido considerada una de las presentadoras más queridas del mundo del entretenimiento en Colombia. La vallecaucana hace parte de Día a Día de Caracol Televisión donde comparte set junto a Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas. Además, esta semana comenzó a salir en las noches con La vuelta al Mundial en 80 risas, el programa que mezcla humor, entretenimiento y pasión por el fútbol durante el Mundial 2026.

Dos décadas de Carolina Cruz en la televisión

Carolina comenzó su carrera en los medios de comunicación en el 2000 con el Noticiero del Espectáculo de Jorge Barón Televisión. Más adelante se vinculó al canal RCN donde estuvo en la sección de entretenimiento de Noticias RCN, también en Muy buenos días y Comandos.

En el 2013 llegó a Caracol Televisión donde no solo ha hecho parte de Día a día, sino que también presentó los programas Colombia’s Next Top Model, el Festival Internacional del Humor, las transmisiones de Miss Universo y La vuelta al Mundial 2026.

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A lo largo de su carrera, la presentadora ha recibido el apoyo de millones de televidentes y usuarios en redes sociales. En una reciente entrevista con El Universal, Cruz se refirió al secreto para continuar vigente en el medio. Al respecto, dijo: “Creo que mi personalidad y mi forma de ser. Desde que soy mamá, esa faceta ha hecho que mucha más gente se sienta identificada conmigo. Todo el proceso que vivimos con Salvador y hasta mi separación, que hoy manejamos con una muy buena relación, hizo que las personas dejaran de verme como alguien inalcanzable. Antes te ven en televisión y creen que eres de otro planeta, pero cuando compartes procesos que cualquier persona puede vivir, la gente dice: ‘Es igual a mí’”.

De igual manera, resaltó otros puntos importantes: “También creo que abrir mi corazón de la manera más honesta y real, dejando a un lado ese ego que a veces acompaña al personaje público, hace que las personas se identifiquen mucho más con mi historia y con mi vida”.

Aunque aparentemente, Carolina ha logrado todo profesionalmente, confesó en su charla con El Universal, que aún le quedan proyectos por hacer, entre ellos, prepararse en psicología. Sin embargo, asegura que, por ahora, es algo que tiene en pausa, pues prefiere estar dedicada a sus hijos para disfrutar al máximo las primeras etapas de sus vidas.