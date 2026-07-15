Carolina Cruz escribió emotivo mensaje sobre su papá: “las cosas se dieron de otra forma”

A través de sus redes sociales, Carolina Cruz suele publicar contenido no solo relacionado con su trabajo como presentadora de Día a Día y su faceta como modelo y empresaria, sino también acostumbra a mostrar detalles de su vida personal. Recientemente, la vallecaucana conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje para su padre. En él, habló sobre el complicado camino que está atravesando debido al Alzheimer.

¿Qué le pasó al papá de Carolina Cruz?

A través de sus redes sociales, la presentadora dejó claro el amor incondicional que siente por su padre y su firme compromiso de estar a su lado en cada paso de su enfermedad. “El lenguaje del amor. Te amamos, papi, hemos estado y estaremos siempre a tu lado; así tengamos que recordarte a cada segundo que somos tus hijos, lo haremos con más amor y paciencia, escucharemos tus historias una y mil veces más. Te amo”.

En otra parte de su mensaje, Carolina Cruz compartió una de las experiencias más desgarradoras que viven las personas con ese padecimiento y sus familias: la pérdida gradual de recuerdos y la incapacidad de reconocer a sus seres queridos. “Si te preguntan si tienes hijos y dices que no, está bien, papi… yo les cuento a todos por ti que somos tus hijos”.

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En otra imagen, publicada en sus historias de Instagram donde tiene 7,4 millones de seguidores, Cruz escribió otra reflexión sobre la distancia que los separa en este momento. A pesar de no poder compartir el día a día como les gustaría, el cariño y el apoyo que se tienen ha sido indispensable en este proceso: “Lo que más quisiéramos es tenerte aquí a nuestro lado, pero las cosas se dieron de otra forma y a la distancia te seguimos amando”.

En una oportunidad, la modelo también había hablado al respecto: “Él está con una condición de Alzheimer. Mi papá es un personaje, porque él es muy inteligente, entonces él sabe cómo organizar todo sin que uno se dé cuenta si está muy avanzado o no”.

También explicó por qué pocas veces se refiere al tema: “El ahorita está con su esposa en Manizales, está rodeado de cariño, y es un tema que yo no toco mucho por respeto también a él, es una condición y sé que muchas familias las viven hoy en día, y yo con todo el proceso de mi hijo he aprendido a valorar mucho el papel del cuidador, porque en algún momento de la vida hemos sido o vamos a ser cuidadores. El cuidador es el que se encarga de todas las emociones, es el que se debe mantener fuerte para llevar la condición de esa persona”.