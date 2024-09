Carolina Cruz habló de su separación de Lincoln Palomeque

La separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fue una de las más comentadas del 2022. La presentadora de Día a Día y el actor de Perfil falso hicieron pública su ruptura por medio de un comunicado. De acuerdo con lo que dijeron en ese momento, el amor que se tenían como pareja se transformó a una buena amistad, por el bienestar de Matías y Salvador, sus hijos.

¿Por qué Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron?

Aunque por el momento el actor no ha brindado ninguna declaración al respecto, Carolina sí lo ha hecho en varias oportunidades. En las últimas horas, se volvió a referir al tema a través de su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, de su canal de YouTube.

En un video, de aproximadamente 16 minutos, la modelo vallecaucana explicó, con más detalle, los motivos que los llevaron a tomar caminos separados hace dos años.

“Yo pasé por muchos momentos en mi vida donde quise casarme, donde no me quise casar. Yo no me casé con Lincoln, nosotros vivimos todo el tiempo en unión libre y fue una decisión de los dos”, comenzó diciendo la presentadora.

Asimismo, Cruz aseguró que, una de las razones por las que se separaron fue porque no hablaron a tiempo de las cosas con las que no estaban de acuerdo en su relación.

“A mí me faltó ser más fuerte en algún momento de la vida y decirle, ‘oye, yo sí me quiero casar, si tú no te quieres casar es tú problema, pero yo sí quiero’, pero yo a lo largo de mi vida he sido muy permisiva con muchas cosas, en el buen sentido, uno tiene que aprender a poner límites... Yo era muy permisiva en la relación, no en el tema de un maltrato, no hablo de cachos ni de infidelidades, pero fui muy permisiva en no decir lo que no me parecía o en no decir cosas con las que no estaba de acuerdo en su momento por evitar”.

La distancia, entre otras cosas, hizo que la relación de Lincoln y Carolina fuera cambiando. Finalmente, como lo aseguró la presentadora, el amor se transformó.

“Yo soy cero tóxica. Cuando él me decía que se iba un mes yo decía, ‘pues que se vaya, no importa, no pasa nada, yo confío en él’ y lo que termina pasando con la distancia y con todo este tipo de negociaciones que tienen las parejas es que pensamos que está bien y no está bien. En mi momento debí decir, ‘yo sí me quiero casar, quiero entrar a la iglesia vestida de blanco’ porque en algún lo pensé, pero después dije, ‘¿para qué? No importa, qué pereza un vestido blanco, una fiesta, los invitados, la comida’, y me fui acomodando a la circunstancia”.

Carolina Cruz sobre Lincoln Palomeque: “lo respeto mucho”

Pese a que ya no están juntos, Carolina aseguró que tienen una buena relación por sus hijos. De igual manera, no dudó en elogiar a quien fue su pareja por más de una década.

“Respeto mucho al padre de mis hijos porque es un hombre bueno, maravilloso, es un excelente papá, se preocupa todos los días por ser mejor persona para él, para sus hijos, para mí, para su entorno, para la gente que lo rodea. Conocí a un hombre maravilloso, con el que construí una familia hermosa y que me regaló lo más grande que tengo en mi vida que son mis hijos, ¿cómo voy a decir que no funcionó? Funcionó demasiado bien, pero llegó un momento donde la relación se enfrió y cuando las relaciones se enfrían no solamente hay un culpable, siempre hay dos porque es una relación de pareja y en esos momentos tienes que levantar la mano y tener esas conversaciones difíciles y a él y yo no nos gustaba tenerlas. Dejamos que se fueran quedando y lo que va pasando es que terminan enfriando la relación”.

Finalmente, la también empresaria afirmó: “nos seguíamos queriendo, amando, pero de otra manera. Hoy en día nos seguimos queriendo, seguimos teniendo una relación, un amor, cariño y un respeto muy grande por nuestros hijos”.