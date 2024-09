Carolina Cruz opinó sobre la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos. ¿Qué dijo?

Desde el fin de semana, el tema de conversación en el mundo de la farándula en Colombia ha sido la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos. La pareja se casó en Cali, la ciudad natal de la exreina de belleza. A la ceremonia asistieron figuras del entretenimiento como el grupo musical Herencia de Timbiquí, Greeicy Rendón, Maleja Restrepo, prima de la novia, entre otros.

Te puede interesar: Esteban Santos lloró al ver a Gabriela Tafur llegar al altar. Así fue la ceremonia

Invitados a la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos recibieron particular detalle

El matrimonio se llevó a cabo en una finca, rodeada de mucha naturaleza. Los recién casados se cercioraron que sus invitados fueran muy bien atendidos. Por ello, desde la entrada al lugar recibieron algunos detalles como abanicos, repelente y tapones de silicona para los tacones de las mujeres para que pudieran caminar sin problema por el pasto.

Detallitos que entregaron en la boda #SantosTafur

Abanicos, taponcitos para los tacones (diferentes tamaños) y repelente y programa de mano pic.twitter.com/k9dH1EktE9 — Yined 💭💭💭 (@yined0808) September 7, 2024

¿Qué dijo Carolina Cruz del matrimonio de Gabriela Tafur y Esteban Santos?

Varias figuras del entretenimiento han opinado sobre lo que muchos en redes llamaron “la boda del año”.

Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, dejó su opinión sobre la boda. “Ayer viendo en redes todo lo del matrimonio de Gaby Tafur, además de ser uno de los más divinos que he visto en mi vida y una pareja de sueño, me quedó esta belleza de canción. Uf, la letra es una cosa loca y hoy hice mi rutina de ojo aguado. Soy muy sensible”, escribió la vallecaucana.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

A la canción que se refería era a Tu vida en la mía, de Marc Anthony, en cuya letra dice: “Tengo tanta mercancía. De un amor que no he estrenado. Sé que otras lo querían. Solo a ti te lo regalo. Despierta junto a mí desmaquillada. Te luce mi camisa de pijama. Es tuyo el otro lado de mi cama. Por los días y las noches que me faltan”. Algunos internautas han afirmado que la modelo estaría enviándole una indirecta a Jamil Farah, su novio.

Algunos internautas aseguran que la presentadora de ‘Día a Día’ le habría enviado una indirecta a Jamil Farah, su novio. Fotografía por: Instagram

¿Por qué Carolina Cruz no le tenía “fe” a su relación con Jamil Farah?

A través de su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, la presentadora reveló que al principio sentía miedo de su relación: “Comenzamos a hablar y él me invitó a salir. Cuando nos vimos lo escaneé todo, y divino, altísimo, guapo, amoroso... Desde ese día no hemos dejado de hablar ni un solo día. Llevamos casi año y medio juntos, me pidió el cuadre, pero al comienzo tengo que aceptar que me dio mucho miedo porque vivimos en una sociedad donde hemos puesto en diferentes listas para lo que para la sociedad está bien visto o no”.