Carolina Ramírez revela detalles del parto y el susto más grande del embarazo: “Apendicitis”

Tras una semana del nacimiento de su hijo Sur, la actriz Carolina Ramírez decidió sincerarse sobre varios aspectos de su embarazo y de la llegaba del pequeño.

La protagonista de ‘La reina del Flow’ contó entre otros detalles que el bebé no llegó al mundo por parto natural y con partera, como lo soñó, sino que fue trasladada al hospital en Playa del Carmen, donde tuvo que ser sometida a cesárea. Así mismo, ahondó en los retos del embarazo como tal, siendo el susto más grande que enfrentó, cuando le dio apendicitis y tuvo que ser intervenida a las 28 semanas de gestación.

“A bordo de este viaje nada es como sueñas o planeas, ¡pero puede ser mejor! Afrontar la maternidad desde la expectativa es inevitable: la maternidad soñada no existe; todo es como es y debe ser. El objetivo es llegar a la meta: quedar embarazada y sostener demasiados milagros sucesivos, ¿complejo ya ser madres, verdad? Haber logrado cada meta, entendiendo que ninguna fue perfecta ni lo será, me trae más tranquilidad para lo que viene: la crianza”, comenzó diciendo la actriz que detalló lo que pasó cuando iba a Guatemala con 28 semanas de embarazo.

“Y es que, cuando el deseo es el motor de este viaje, el cuerpo encuentra fuerza que no sabía que existía para sostener el dolor y la incertidumbre. Porque este viaje también tuvo sombras: molestias crónicas y, el susto más grande, una apendicitis en la semana 28 que nos obligó a pasar por el quirófano de urgencia (¡en plena ruta a Guatemala!).Todo empezó con ese deseo profundo que se materializó en proyecto de vida, y que hoy es vida misma. ¡Hoy miro atrás y me agradezco tanto por haberlo logrado!”

“Dolió el alma”, Carolina Ramírez

Luego se refirió a que llegó la fecha del parto, pero su bebé estaba bastante amañado en el vientre y no parecía querer salir.

“Al final vino la ironía más hermosa: mis rezos de la semana 28 habían sido tan fuertes, tan llenos de un “quédate adentro, mi amor”, que cuando llegó el momento de salir, él simplemente no quería. Estaba demasiado cómodo con tanta protección. Y, 2 días después de la fecha de parto, el Dr. y la partera sugirieron inducir por el peso y tamaño del bebé para evitar el riesgo”.

Confesó que no fue fácil asumir que no tendría un parto natural, pero decidió soltar. “Eso dolió en el alma; significaba que mi parto perdería la naturalidad con la que tanto soñaba. Entonces, el 2 de junio empezó la inducción (Fueron 8 horas esperando a que mi cuerpo hiciera lo suyo) Pero NADA PASÓ;Y ahí, con amor y entrega, tocó soltar las expectativas de cómo “debía” ser y asumir que Dios nos hace camino en sus infinitas formas. Con mucha paz, fuimos a la clínica a ponernos en manos del equipo médico”.

Al final contó las características del recién nacido que llegó un poco antes de su cumpleaños 43.

“Esa noche, a las 9:56 PM, tras 9 meses y un día, y a solo 18 días de cumplir mis 43 años, Sur nació por cesárea; Sano, fuerte, con 4.5 kilos y 56 cm de puro amor, aquí en Playa del Carmen. No fue el parto que soñé, quería que fuera en casa, pero fue el parto perfecto porque nos trajo la vida”.

Carolina Ramírez y su pareja Martín Cornide seguirán en México un tiempo más y luego, según ella anticipó hace unos meses viajarán a Buenos Aires donde ella retomará su rol de actriz.

Aquí más noticias que son tendencia