Carolina Soto de Día a Día fue estafada por un falso sacerdote: “estamos en shock”

Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas y reconocidas de la televisión colombiana. Actualmente, forma parte del programa matutino Día a Día de Caracol Televisión, donde comparte pantalla con Catalina Gómez, Carolina Cruz e Iván Lalinde.

¿Qué pasó con Carolina Soto?

Este fin de semana, la caleña vivió una situación particular mientras viajaba junto a Germán González, su esposo, y Valentino y Violeta, sus hijos, ya que fueron víctimas de una estafa llevada a cabo por un falso sacerdote en una vía de Bogotá. El incidente tuvo lugar el domingo 2 de marzo de 2025, cuando la familia regresaba de un partido de fútbol de su hijo.

Durante el trayecto, se encontraron con un hombre disfrazado de sacerdote que ofrecía bendiciones a los vehículos y pedía donaciones. Conmovidos por la situación, Carolina y su esposo Germán decidieron colaborar y recibieron la supuesta bendición. Incluso, uno de sus hijos sacó la cabeza por la ventana para que le rociaran agua bendita. Carolina compartió el momento en sus historias de Instagram, expresando su felicidad por el encuentro.

“El padre en la vía, con agua bendita. Los niños que saquen la cabeza por la ventana. Esto es Colombia”, escribió en las historias de Instagram.

Sin embargo, minutos después de publicar el video, varios seguidores le advirtieron que el sacerdote era un impostor conocido en la ciudad por realizar este tipo de engaños. La presentadora manifestó su sorpresa y enojo al descubrir la verdad, afirmando: “Estamos en shock, imagínense que pusimos lo del padre y me han escrito muchísimo, me han mandado noticias, diciéndome que ese padre es falso”, dijo.

Entre los comentarios que le dejaron los internautas, se lee: “él no es padre de verdad, siempre se hace en la vía Cota, Suba, lo han sacado más de una vez la policía porque es un fraude, solo para pedir dinero”, “ese señor es un engaño. No es sacerdote. Yo lo he visto en varias zonas de la ciudad. Ya lo han denunciado en redes varias veces”.

La presentadora continuó diciendo: “yo cuando lo vi, lo primero que dije ‘¿sí será padre?’ le dije a German, pero él dijo pues con toda la fe, dijo saquen la cabeza para que salga el agua bendita. nnreíble la gente tan descarada, abusando de la fe de las personas, el señor robándose la plata”.