Cazzu envía nuevas directas a Nodal en polémica canción: “Volver no se va a poder”

Tras ocho meses de protagonizar una sonada ruptura, Cazzu y Christian Nodal volvieron a ser tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. En esta ocasión, por cuenta de las indirectas que la argentina le habría enviado al papá de Inti, su pequeña hija, a través de una nueva canción.

Se trata de Dolce, el más reciente lanzamiento de la rapera, cuya letra y videoclip despertaron reacciones inmediatas entre los seguidores de ambos cantantes, quienes consideran que se trató de una directa dedicatoria.

¿Qué dice ‘Dolce’, la canción que Cazzu habría dedicado a Nodal?

A pesar de que ‘La Nena Trampa’ se mantuvo hermética durante varios meses sobre su ruptura, tal parece que optó por desahogarse a través de canciones. En diciembre pasado, por ejemplo, estrenó La Cueva, un tema en el que recriminó a su antigua pareja por la forma en que respondió a sus sentimientos.

“Te encontré en la cueva, totalmente roto, totalmente oscuro y totalmente loco. Lamí tus heridas y encendí tu Sol. Te mostré la vida y solamente pensaste en vos”, dice un fragmento de la canción.

Ahora, en Dolce, Cazzu reaparece fortalecida para decirle a su antiguo amor que, a pesar de los sentimientos y la historia que hubo, ya no tendrá con ella una segunda oportunidad. Por esta razón, hay quienes especulan que el hoy esposo de Ángela Aguilar le habría pedido una nueva chance a su ex.

“Voy a salir por la noche a ponerme ese vestido Dolce que, ya sabes, me queda tan bien. Con el mismo que te enamoré. Y vas a salir a buscarme, pero, te lo juro, no vas a encontrarme. Si, esa vez, te la pasaste bien, pues esta noche yo también”, es el coro de esta composición con la que Cazzu debutó en los corridos.

Este fue el personaje con el que Cazzu representó al hombre que le pagó mal en el amor. Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

Cazzu y las pistas de cómo descubrió la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Aunque el intérprete de No te contaron mal ha dicho en reiteradas ocasiones que no le fue infiel a la madre de Inti, hay quienes no creen en su versión. Razón por la cual varios fragmentos del video de Dolce fueron considerados como ‘pullas’ en su contra.

En los primeros segundos de la grabación, por ejemplo, se ve a Cazzu leyendo unos mensajes en su celular a los que reacciona con gran enojo. Tanto así que, luego de quitarse los cuernos de la cabeza, confronta a su expareja, representada por un demonio.

“Te creí y yo no doy más de una oportunidad. Ojalá te dure eso de aparentar. Mujeres bonitas, ninguna real como yo, que contigo estaba a morir y a ma

tar. Dudo que una así te vuelvas a encontrar. Me voy, pero antes me voy a vengar”, es la parte que ‘La Nena Trampa’ interpreta es ese justo instante.

Por ahora no se conoce algún pronunciamiento por parte de Christian Nodal a esta nueva dedicatoria de Cazzu.