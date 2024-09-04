Charlie Zaa reacciona tras ocupación de sus bienes por la Fiscalía: “La verdad prevalecerá”

Este viernes 17 de julio, las autoridades dieron a conocer que varias propiedades de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, fueron ocupadas por parte de la Fiscalía general de la nación y entrarían en un proceso de extinción de dominio. La medida busca establecer si fueron adquiridas con dineros del extinto Bloque Tolima de las AUC. Las propiedades están ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y Tolima.

Poca horas después de que la noticia trascendiera el artista que está radicado en Estados Unidos se pronunció en una comunicado que publicó no solo en sus historia temporales, sino también en su feed.

“Durante más de treinta años he construido mi carrera, mi nombre y el patrimonio de mi familia con trabajo honesto, esfuerzo y dedicación. Por respeto a quienes me han acompañado durante este camino, considero necesario hacer la siguiente aclaración”.

“No existe sentencia en mi contra”, Charlie Zaa

Luego mencionó que la investigación continúa, pero no existe ninguna condena en su contra.

“El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio. Las medidas conocidas por la opinión pública corresponden a una etapa inicial del proceso, en la que la defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes”.

El artista, de 52 años, también se mostró presto a colaborar con las autoridades, como expresa, ya no viene haciendo.

“He comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad. Agradezco profundamente las oraciones, los mensajes de apoyo y el respeto con el que muchas personas y diversos medios de comunicación han abordado esta situación. Su solidaridad ha sido una fortaleza para mí y para mi familia. Seguiremos informando oportunamente cualquier decisión relevante dentro del proceso".

De momento, se mantiene activo con sus presentaciones musicales. “Mientras tanto, continuaré haciendo lo que he hecho durante toda mi vida: trabajar, cantar y compartir con ustedes cada presentación del Tour “Nacer de Nuevo”. No les pido que me crean por anticipado; solo les pido que permitan que la verdad se conozca completa antes de emitir un juicio. Estoy convencido de que, cuando todas las pruebas sean valoradas con objetividad, la verdad prevalecerá“.

Al final, cerró su comunicado refiriendo un pasaje bíblico. “El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Proverbios 19:9Con gratitud”.

Charlie Zaa tiene programado su concierto más inmediato para el próximo 8 de agosto en Cuernavaca, México en el marco de su gira “Nacer de nuevo”.

Charlie Zaa comenzó su carrera artística muy joven. A los 16 años hizo parte de la agrupación Alma del Barrio, luego cantó en el grupo Guayacán y posteriormente, a mediados de los 90, se lanzó como solista y se popularizó interpretando temas de Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas.

Está casado con la ex reina de belleza Janeth Hoyos. Tiene tres hijos.

Aquí más noticias que son tendencia