Christian Nodal firmó contrato prenupcial? Pepe Aguilar, su suegro, lo aclara todo

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no ha estado exenta de rumores. Desde su inicio, cuando el cantante de música regional mexicano acababa de anunciar su separación de Cazzu, madre de su hija Inti, hasta su boda, el 24 de julio, en la Hacienda San Gabriel de Las Palmas, los artistas han sido objeto de todo tipo de comentarios, unos a favor de su amor, y otros en contra, pues la intérprete de En realidad fue considerada la tercera en discordia entre Nodal y la rapera argentina. Uno de los aspectos que más llamó la atención respecto a la unión de estas celebridades, es la existencia de un contrato prenupcial. En un video en su canal de YouTube, el periodista Michelle Ruvalcaba habló sobre el documento que Christian Nodal y Ángela Aguilar habrían firmado y que contendría una cláusula especial: el intérprete de Botella tras botella se comprometería a pagar 12 millones de dólares a su esposa si le era infiel durante los tres primeros años de matrimonio, además el divorcio sería inmediato. El comunicador señaló que Pepe Aguilar, padre de la novia, sería el artífice de dicho acuerdo, y que su motivación tendría que ver con la fama de enamoradizo que tiene el cantante nacido en Caboarca hace 25 años, y su deseo de proteger a su hija de alguna situación que podría ponerla en vergüenza o afectar sus finanzas.

Pepe Aguilar, intérprete de 'Cuídamela bien', también expresó lo que siente por su hija y su yerno. Fotografía por: GETTY

La polémica de la pareja no se detiene, ahora, varios medios especializados en farándula hablan de la mala relación entre Cristy, la mamá de Nodal, y Ángela, propiciada, supuestamente, por la cercanía de la primera con Cazzu, madre de su nieta, con quien, al parecer, tiene un vínculo muy cercano.

Te puede interesar: “Cuídamela bien”: Pepe Aguilar le habría enviado indirecta a Christian Nodal

Pepe Aguilar habló por primera vez del contrato prenupcial

Y hablando de padres, ahora Pepe Aguilar, jefe de la dinastía familiar, volvió a referirse al matrimonio de su hija. El artista, responsable de éxitos como Por mujeres como tú y Me estoy acostumbrando, respondió a uno de los grandes interrogantes en torno de la unión de Ángela y Nodal: el acuerdo prenupcial. En medio de una entrevista con Alan Tacher para Despierta América, de Univisión, donde hablaba de Cuídamela bien, su más reciente lanzamiento, que se dice, es una indirecta para su yerno, el cantante de 56 años se refirió a varios momentos profesionales y familiares, además, habló sobre el futuro de Nodal, “él tiene una carrera maravillosa”, dijo del esposo de su hija.

Aguilar, padre de cuatro hijos, Emiliano, nacido de su relación con Carmen Treviño, Aneliz, Leonardo y Ángela, de su unión con Aneliz Álvarez-Alcalá, confesó en dicha charla, que no ve lo que escriben sobre su familia. “Se necesitan dos para bailar y yo no bailo lo que bailan las redes sociales, yo no le hago el caldo gordo a los anónimos”. A propósito de los rumores, su entrevistador quiso saber sobre la existencia del mencionado contrato prenupcial que Nodal habría aceptado. Pepe respondió de forma breve pero contundente, y con una frase aclaró que nada de lo dicho corresponde a la verdad. “Si algo tiene ese muchacho es no ser tonto…como va a firmar por Dios, en qué cabeza cabe”. Al final del encuentro el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre expresó su sentir hacia el nuevo integrante de su familia. “Que Dios los bendiga a Christian y a Angela, los amamos, en lo que yo pueda ayudar a Christian, con mi experiencia, con todo lo que he pasado y he vivido, y eso se lo dije en su cara, cuenta conmigo cien por ciento. No me necesita, pero si algún día me necesitara, ahí estoy”.