Christian Nodal respondió críticas a video viral en concierto: “La pasé bien”

Christian Nodal, uno de los artistas más populares de la música regional mexicana, está en el centro de la controversia luego de que circularan en redes sociales varios videos que lo muestran aparentemente en estado de ebriedad durante un concierto ofrecido el pasado 26 de julio en Lagos de Moreno, Jalisco.

¿Qué le pasó a Christian Nodal?

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran al cantante tambaleándose sobre el escenario, tropezando, recostándose en el piso, hablando con dificultad y hasta permitiendo que un fanático subiera al escenario, con quien compartió un cigarro y terminó dándole un beso en la mejilla. El seguidor, identificado como Ángel Mata, relató en un video que Nodal “empezó a tomar y se empezó a emborrachar, andaba medio subido de copas”, confirmando las sospechas de muchos asistentes.

¿Se le pasaron las copas? 🍻 Christian Nodal apareció presuntamente borracho en pleno concierto en Jalisco 🎤😳 pic.twitter.com/wrz4OCTnJY — adn40 (@adn40) July 31, 2025

La situación ha generado una oleada de críticas hacia el intérprete de Botella tras botella, especialmente por parte de quienes pagaron costosas entradas para verlo en vivo. En plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, algunos usuarios calificaron la actitud del artista como una falta de respeto al público y al escenario. “Eso ya no es bohemia, es irresponsabilidad”, escribió una usuaria. Otros, sin embargo, defendieron su autenticidad y estilo relajado, señalando que “Nodal es así, natural y sin poses”.

¿Qué dijo Christian Nodal?

Pese al revuelo, el cantante no ha ofrecido una explicación directa ni una disculpa. A través de sus historias en Instagram, el día después del show, Nodal compartió un breve mensaje agradeciendo a sus fanáticos por el recibimiento: “Mi gente bella… la pasé muy rico, la pasé muy muy bien… gracias por conectar”. También mencionó entre risas que había quedado afónico por el concierto: “No les diré que me dejaron afónico y sin voz, solamente diré que me dejaron esta voz rota y más sensual… muchas gracias, los amo”.

Hasta el momento, su equipo de representación tampoco ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. La polémica revive el debate sobre los límites entre la vida personal y la profesionalidad en los escenarios. Aunque Nodal ha sido reconocido por su cercanía con el público y su autenticidad, para muchos este episodio sobrepasa la línea y deja en entredicho el compromiso del artista con quienes lo siguen y lo apoyan.

En medio del escándalo, su gira continúa, y se espera que el cantante se presente en los próximos días en otras ciudades del país. Queda por ver si el incidente de Lagos de Moreno se repetirá o si el artista tomará medidas para resarcir la confianza de sus seguidores.