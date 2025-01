Christian Nodal y Ángela Aguilar: ¿separación o estrategia?

Christian Nodal y Ángela Aguilar finalizaron el 2024 en medio de polémicas. En mayo se tuvo noticia de la ruptura del intérprete de Botella tras botella y Cazzu, su pareja y madre de Inti, su hija. Casi de inmediato se comenzó a hablar de la nueva novia del cantante de Sonora: Ángela Aguilar, la menor de la famosa dinastía mexicana. Solo pasó poco más de un mes entre el anuncio oficial de su amor y la noticia de su boda: el 10 de junio revelaron su noviazgo y el 24 de julio, el músico de 25 años y la cantante de 21, se convirtieron en marido y mujer. Durante todo este tiempo no cesaron los comentarios de los cibernautas acerca del verdadero papel de la hija de Pepe Aguilar en la separación de Nodal y Cazzu.

Las medidas que habría tomado Nodal

Otro capítulo del año que terminó tuvo que ver con las declaraciones que Aguilar concedió a ABC News, en octubre, donde manifestó que todas las personas involucradas sabían de su romance con Nodal y que a nadie se le había roto el corazón. Días después, con unas impactantes declaraciones, la mamá de Inti la desmintió, a la vez que reveló el difícil momento que vivió a raíz de su separación, así como la importancia de su entorno, que se unió para ayudarla.

Las palabras de Cazzu produjeron la reacción de Nodal, quien, en un live, defendió todo el tiempo a Ángela. Aunque a la pareja parecía no importarle la opinión de los medios, ni de los internautas, estos últimos empezaron a notar, al final del año, que ya no posteaban imágenes juntos con la frecuencia de antes, además se dieron cuenta que en varias ocasiones, la cantante no lucía su argolla de matrimonio.

Aunque se rumora con insistencia que hay crisis en el matrimonio, según una fuente citada por la cuenta La camaleona 897, este alejamiento no tendría que ver con problemas conyugales, sino haría parte de un trabajo desarrollado presuntamente por la empresa de Jaime, el progenitor de Nodal, para ‘limpiar’ la imagen de Ángela. “No se deja ver con su esposa para que la gente se olvide y deje de odiarla. Esa es la nueva estrategia de los González Nodal”.

Te puede interesar: Nuevas revelaciones sobre Liam Payne: advertencia de su psiquiatra es tendencia

Ángela Aguilar y Christian Nodal, juntos en Año Nuevo

Después de no publicar sobre su pareja, Ángela Aguilar decidió mostrar con quien había despedido el 2024, pues se decía que lo había hecho sin Christian Nodal, su esposo. En la primera imagen aparece su cónyuge, sus padres, sus hermanos Leonardo y Aneliz, y el novio de esta última. La hija menor también añadió un video del cantante conduciendo una cuatrimoto, en el rancho de Pepe Aguilar. El conjunto de imágenes también incluye otra que da la idea de su cena romántica. De inmediato, los internautas se manifestaron, unos ponderando su amor, y otros poniendo en duda que estén tan felices.