Cintia Cossio habló por primera vez de su ruptura con Jhoan López. Reveló la verdadera razón

Tras varios días de especulaciones por una nueva ruptura, la relación entre los creadores de contenido Cintia Cossio y Jhoan López volvió a convertirse en tema de conversación entre sus seguidores. La influenciadora decidió pronunciarse públicamente sobre el fin de la reconciliación y, aunque dejó claro que no pretende seguir hablando de su vida sentimental, sí explicó cuál fue el motivo que la llevó a tomar esa decisión.

Las declaraciones de la hermana de Yeferson Cossio llamaron la atención porque marcaron la primera vez que abordó el tema desde que se confirmó la separación. Además de referirse a la forma en que ha manejado la situación, la creadora de contenido recordó que ya había contado lo ocurrido durante una transmisión en vivo, en la que dio más detalles sobre el desenlace de su relación con Jhoan, padre de sus hijos y una de las personas más cercanas a su familia desde hace varios años.

¿Por qué terminaron Cintia Cossio y Jhoan López?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, la influenciadora fue consultada sobre las razones de la ruptura. Aunque evitó entrar nuevamente en detalles, explicó por qué ha preferido mantenerse al margen de las conversaciones sobre su vida personal.

“No es que no sea sincera. La verdad es que traté de mantenerme muy al margen del tema. ¿Por qué? Por salud mental. Yo creo que ya dije lo que tenía que decir, lo dije en un en vivo y ya. Siento que no es prudente volver a hablar del tema”, expresó como respuesta a una seguidora suya, quien sugirió que no había querido ser transparente con su comunidad en medio de este momento.

Con esa respuesta, Cintia Cossio dejó claro que no tiene intención de reabrir el debate en redes sociales y que su prioridad es preservar su bienestar emocional, pese al interés que el tema sigue despertando entre sus seguidores.

Sin embargo, en la transmisión en vivo a la que hizo referencia sí habló con mayor amplitud sobre el final de la relación. Allí contó que decidió darle una nueva oportunidad a Jhoan López después del mediático divorcio que protagonizaron, aunque reconoció que durante ese proceso soportó situaciones que, con el paso del tiempo, considera que no debió tolerar.

Según explicó, los conflictos que habían provocado la separación anterior continuaron presentes durante la reconciliación, por lo que entendió que la relación ya no tenía futuro y optó por ponerle fin nuevamente. Aun así, Cintia Cossio dejó claro que esa decisión no cambia el concepto que tiene de Jhoan López como padre y resaltó que siempre ha cumplido a la perfección con ese papel.

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