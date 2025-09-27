Cintia Cossio mostró a su recién nacido por primera vez: “Los hijos de mamá”

El pasado 1 de septiembre, Cintia Cossio dio la bienvenida a su segundo hijo, una noticia que desde entonces ha mantenido en vilo a sus más de 28 millones de seguidores en redes sociales.

Durante semanas, la creadora de contenido compartió pequeños destellos de su nueva etapa como madre, pero evitó mostrar de lleno al bebé, lo que generó expectativa y una avalancha de preguntas en sus publicaciones. Esa curiosidad fue resuelta en las últimas horas, cuando decidió revelar por primera vez el rostro del pequeño.

Así luce el segundo hijo de Cintia Cossio en sus primeras semanas de nacido

La publicación se trató de un video cargado de ternura. En las imágenes se ve a Cintia arrullando a su hijo en brazos, luego lo recuesta con cuidado sobre la cama y se acuesta junto a él. De pronto, aparece su primogénito Thiago y la escena culmina con una fotografía familiar que retrata a los tres en un momento íntimo y perfecto para la cámara.

El video estuvo acompañado de un audio del popular personaje de Marge Simpson que dice: “Desde la primera vez que te vi ya no quise estar con nadie más. No tengo mucho qué ofrecerte, solo todo mi amor”. Además, como descripción a su posteo escribió: “Mom’s boys (los hijos de mamá)”.

Quien también se robó parte de la atención en esta inesperada revelación fue Yeferson Cossio. El influenciador y hermano de Cintia reaccionó al clip con humor, dejando entrever que su sobrino no solo está rodeado de amor, sino también de lujos. “Dizque ‘no tengo mucho que ofrecerte’, dice la mamá millonaria. La cuna del niño cuesta como cinco veces lo que cuesta mi cama. Tiene más ropa Gucci que yo; ¡hasta las pañaleras! Tiene un trapo para limpiarle la mierda que es literalmente de Gucci, pero no… ‘no tengo mucho que ofrecerte’”, escribió, provocando risas entre sus seguidores.

Las reacciones a la publicación de Cintia Cossio por parte de sus amigos y seguidores no se hicieron esperar. En los comentarios, muchos aprovecharon la ocasión para felicitarla por el nuevo integrante de la familia que conforma con Jhoan López, así como para desearle sabiduría en esta etapa que retoma tras casi una década de dar a luz a su primer hijo.